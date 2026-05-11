“Voy a confesar un delito”: el momento exacto en que Westcol confesó a Álvaro Uribe un acto de corrupción

En una transmisión en vivo que se extendió por más de tres horas el pasado domingo 10 de mayo de 2026, el creador de contenido antioqueño Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, sostuvo un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante la jornada, que tuvo lugar en la finca El Ubérrimo, el streamer admitió haber incurrido en una práctica de corrupción electoral en su juventud.

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El diálogo, que coincidió con la celebración del Día de la Madre, se desarrolló en un ambiente de aparente cordialidad mientras ambos compartían platos típicos y recorrían las instalaciones de la finca. En un momento de la conversación, Westcol decidió revelar un episodio de su pasado relacionado con su primera experiencia en las urnas.

“Voy a confesar un delito aquí en este stream. Cuando yo vivía en La Estrella, iba a ir a votar la primera vez que podía. Me dieron $50.000 pesos para que votara por esa persona y acepté ese dinero y voté por otra persona porque necesitaba esos $50.000”, relató Villa ante una audiencia de miles de personas conectadas a través de la plataforma Kick.

El joven explicó que, en ese momento, el sistema exigía probar que se había votado para poder recibir el pago.

La declaración del creador de contenido tocó un tema delicado para las leyes en Colombia. La conducta que menciona Westcol está definida en el Código Penal como “Corrupción de sufragante”.

Además de la confesión, el encuentro fue una oportunidad para unir la política tradicional con las nuevas audiencias digitales. Uribe Vélez, de 73 años, mostró a Westcol su colección de sombreros de diferentes comunidades y compartió historias de su tiempo en la Casa de Nariño entre 2002 y 2010.

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El expresidente incluso recordó las visitas de figuras internacionales a El Ubérrimo, mencionando al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Este encuentro con el líder del Centro Democrático se produce poco después de que Westcol realizara una dinámica similar con el actual presidente, Gustavo Petro, consolidando una tendencia del streamer por entrevistar a las figuras más influyentes del espectro político colombiano.

La transmisión, que inició a las 4:00 p. m. y finalizó después de las 7:00 p. m., abordó temas de seguridad, salud y el panorama electoral del país. Para los analistas, este tipo de espacios representa una nueva forma de comunicación política, donde los líderes buscan conectar con sectores de la población que no consumen medios tradicionales.

Sin embargo, la noticia sobre el delito electoral ha causado diferentes reacciones en redes sociales, reiniciando el debate sobre la compra de votos en algunas zonas y la responsabilidad de las figuras públicas al reconocer este tipo de actos ante grandes audiencias.