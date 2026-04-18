Las millas presidenciales de los viajes al exterior de Gustavo Petro

El presidente Petro suma 62 viajes al exterior en lo que va corrido de su gobierno. Según la caja menor de la Casa de Nariño, se ha gastado en esos recorridos más de 2,5 millones de dólares.

En respuesta a un derecho de petición radicado por SEMANA, se aclaró que al jefe de Estado no se le reconocen viáticos al exterior, pues el dinero lo administran el jefe de Casa Militar, el jefe de esquema, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y el jefe para la protección presidencial, por concepto de servicio de transporte, alojamiento y suministro de comidas.

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Hasta ahora, al analizar los datos de las últimas dos décadas, Juan Manuel Santos (segundo periodo) y Álvaro Uribe (segundo periodo) han sido los mandatarios que más desplazamientos hicieron al exterior, cada uno con 67 recorridos.