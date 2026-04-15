Revelado: esta es la millonada, en dólares, que Gustavo Petro se ha gastado en viajes internacionales

El representante Julio César Triana adelantó una investigación de los viajes al exterior que ha hecho el presidente Gustavo Petro y reveló los gastos en los que se han incurrido en alimentación, transporte y alojamientos.

Según la denuncia del congresista de Cambio Radical, el presidente Petro ha estado por fuera de Colombia un total de 276 días, lo que equivale a nueve meses, y un total de 65 viajes internacionales.

“Hasta diciembre del 2025, estos ‘viajes’ han costado más de 9 mil millones de pesos (2.596.688 dólares) en alojamiento, transporte y alimentación”, dijo el congresista del Huila.

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Julio César Triana, representante de Cambio Radical, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Prensa Julio César Triana / Presidencia de la República.

Triana asegura que gastar “esa millonada de dólares” en los viajes, sin contar la inversión en combustible para el avión presidencial, no se ha visto reflejado en el país.

“Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis fiscal cada vez más profunda: en medio de emergencias económicas declaradas y reformas tributarias anunciadas, solo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”, agregó.

La investigación, basada en derechos de petición, inició el 29 de agosto de 2022, cuando el presidente Petro viajó a Lima, Perú, donde realizó un gasto superior a los cuatro mil dólares en transporte local.

El informe revelado por el congresista desglosa todos los gastos en los que se ha incurrido en los diferentes destinos del mandatario. A juicio de Triana, este gasto del Gobierno Petro es desmesurado si se tiene en cuenta lo que está ocurriendo en el país.

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“Eso sin contar el grave problema de seguridad que enfrentan las regiones. Pero claro, tenemos un presidente que prioriza el activismo internacional en lugar de ocuparse de los problemas del país que dice gobernar”, reiteró.

Viajes de Petro al exterior

- Lima, Perú, - 29 de agosto de 2022

- Nueva York, Estados Unidos, - 18 de septiembre de 2022

- Caracas, Venezuela, - 1 de noviembre de 2022

- Egipto y Francia - 6 de noviembre de 2022

- Ciudad de México, México, - 24 de noviembre de 2022

- Brasilia, Brasil, - 1 de enero de 2023

- Caracas, Venezuela, - 7 de enero de 2023

- Santiago de Chile, Chile, - 8 de enero de 2023

- Suiza y Francia - 16 de enero de 2023

- Buenos Aires, Argentina, - 23 de enero de 2023

- Tulcán, Ecuador, - 31 de enero de 2023

- Caracas, Venezuela, - 23 de marzo de 2023

- República Dominicana - 24 de marzo de 2023

- Estados Unidos - 16 de abril de 2023

- España y Portugal - 1 de mayo de 2023

- Brasilia, Brasil, - 29 de mayo de 2023

- La Habana, Cuba, - 8 de junio de 2023

- Berlín, Alemania, - 13 de junio de 2023

- París, Francia, - 21 de junio de 2023

- Bruselas, Bélgica, - 14 de julio de 2023

- Belém, Brasil, -7 de agosto de 2023

- Costa Rica - 27 de agosto de 2023

- Santiago de Chile, Chile, - 10 de septiembre de 2023

- Cuba y Nueva York - 17 de septiembre de 2023

- Chicago - 17 de septiembre de 2023

- Ciudad de México, México, - 30 de septiembre de 2023

- Ciudad de México, México, - 21 de octubre de 2023

- Beijing, China, 21 de octubre de 2023

- Washington y Chicago - 3 de noviembre de 2023

- Caracas, Venezuela, - 18 de noviembre de 2023

- Quito, Ecuador, - 23 de noviembre de 2023

- Emiratos Árabes - 29 de noviembre de 2023

- Guatemala - Suiza e Italia - 14 de enero de 2024

- Múnich, Alemania, - 15 de febrero de 2024

- San Vicente y las Granadinas - 29 de febrero de 2024

- Caracas, Venezuela, - 9 de abril de 2024

- Suecia y Suiza - 11 de junio de 2024

- Ciudad de Panamá, Panamá, - 30 de junio de 2024

- Nueva York, Estados Unidos, - 10 de julio de 2024

- París, Francia, - 23 de julio de 2024

- Río de Janeiro, Brasil, - 16 de noviembre de 2024

- Montevideo, Uruguay, - 3 de diciembre de 2024

- Galápagos y México - 14 de diciembre de 2024

- Jacmel, Haití, - 22 de enero de 2025

- Emiratos Árabes y Qatar - 10 de febrero de 2025

- Montevideo, Uruguay, - 28 de febrero de 2025

- Panamá - 28 de marzo de 2025

- Tegucigalpa, Honduras, - 8 de abril de 2025

- China e Italia - 10 de mayo de 2025

- Quito y Manta, Ecuador, - 24 de mayo de 2025

- Francia y España - 27 de junio de 2025

- Puerto Príncipe, Haití, - 18 de julio de 2025

- Santiago de Chile, Chile, - 20 de julio de 2025

- Tokio, Japón, - 2 de septiembre de 2025

- Manaos, Brasil, - 9 de septiembre de 2025

- Nueva York, Estados Unidos, - 21 de septiembre de 2025

- Bruselas, Bélgica, - 7 de octubre de 2025

- Arabia, Egipto y Qatar - 27 de octubre de 2025

- Belém, Brasil, - 5 de noviembre de 2025

- Ciudad de Panamá - 27 de enero de 2026

- Washington, Estados Unidos, - 1 de febrero de 2026

- Punta Arenas, Chile, - 6 de febrero de 2026

- Chicago, Estados Unidos, - 5 de marzo de 2026

- Viena, Austria, - 8 de marzo de 2026

- Barcelona, España, 15 de abril de 2026.

El viaje programado a partir de este 15 de abril a España tendrá una duración hasta el 21 del mismo mes y, en total, han sido 276 días en los que Petro ha estado fuera de Colombia.