“El fraude electoral en Colombia es la paz total”: Julio César Triana, candidato a la Cámara de Representantes por Huila

El congresista Julio César Triana, que busca reelegirse este domingo en la Cámara de Representantes por el departamento del Huila, alertó por las condiciones de orden público que vive su región y aseguró que los grupos armados ilegales podrían generar un fraude electoral en los comicios de 2026.

“Lo del Huila es preocupante. La MOE expresó que en el Huila hay más de veinte municipios con un riesgo electoral, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana advirtiendo que tenemos un sinnúmero de municipios con presencia de grupos al margen de la ley que pueden constreñir al elector”, dijo Triana.

Su versión es que los ilegales podrían presionar a las comunidades a votar por el proyecto político que deseen y que así estaría ocurriendo en varios municipios de Colombia.

Eso, aparentemente, podría originar un verdadero fraude electoral, coincidiendo en el concepto que ha usado el presidente Gustavo Petro.

“Aquí el riesgo electoral no es por los fraudes imaginarios del presidente Petro. Aquí el riesgo electoral es porque nuestro departamento, como muchos otros departamentos de Colombia, tienen zonas controladas por grupos al margen de la ley, donde ellos van, seguramente, no solamente a constreñir, sino a obligar a muchos miembros de la comunidad a que voten como ellos indiquen”, dijo el congresista.

Según el candidato, los ilegales estarían buscando una continuidad del Gobierno Petro: “A los grupos al margen de la ley les encantaría un Petro número dos para seguirse fortaleciendo en número de hombres, tomando más territorio, reclutando más menores en todo el país y fortaleciéndose en armamento, como lo están haciendo”.

Por otro lado, en cuanto a la aparición de Germán Vargas Lleras en una grabación, el líder de su partido político, describió: “Ese video demuestra el impulso y la solicitud que hace el doctor Vargas al país a que apoye un partido que ha sido coherente en la oposición, a que le vote a Cambio Radical, que ha sido la única fuerza política de oposición desde el día uno hasta la fecha”.

Frente a las razones por las que se tendría que votar por Triana a la Cámara de Representantes en Huila, argumentó: “He sido el único que, desde el Congreso, ha tenido el carácter y el coraje de hablar por el departamento del Huila. He procurado ser un buen congresista, más de 16 leyes de mi iniciativa y 35 debates de control político”.