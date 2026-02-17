En el país hay indignación por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la muerte del niño Kevin Arley Acosta.

Las palabras del mandatario y del funcionario se dieron durante el más reciente consejo de ministros que se adelantó en la Casa de Nariño, donde se analizaron los problemas que tiene el sistema de salud.

Petro responsabilizó a la madre del menor por no conocer sobre sus cuidados y señaló que, supuestamente, la razón de la muerte del menor de siete años habría sido la falta de conocimiento y prevención de su madre. Además, dijo que no era cierto que se estuviera esperando desde hace dos meses la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno.

Muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que no recibió sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”, dice la comunidad médica

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos; es un tema de prevención. Pero si el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, afirmó el mandatario.

Como si esto fuera poco, el ministro Jaramillo aseguró que la muerte del menor se dio porque se cayó de la bicicleta y que, según él, una persona diagnosticada con hemoglobina no puede hacer ese ejercicio. Sin embargo, esa afirmación ha sido desmentida por diferentes profesionales de la salud.

Candidatos presidenciales señalan al Gobierno por la muerte de Kevin Arley Acosta: “Miserable”

Por esa razón, el representante a la Cámara, Julio César Triana, respondió de manera contundente a estas declaraciones del Gobierno Petro y calificó como lamentable que se quieran lavar las manos de esa manera.

“¡Esto ya raya en lo inhumano! Decir que la culpa es de la familia de Kevin por dejarlo montar bicicleta, y no del Estado que tenía la obligación de entregarle su medicamento y garantizar su tratamiento, es profundamente indignante”, dijo el congresista del departamento de Huila.

Agregó: “Un menor con hemofilia no debería tener que dejar de ser niño solo porque un gobierno se niega a tener un sistema de salud que cumpla con su misión y proteja su vida. Qué desafortunado que este sea el presidente que nos gobierna”.

Katherine Pico, madre del menor de edad, denunció en BLU Radio que la falta de la entrega oportuna del tratamiento por parte de la EPS y las demoras en la atención médica fueron determinantes para que el menor perdiera la vida. Además, aseguró que el fallecimiento no se produjo por la caída de la bicicleta, como dice el Gobierno Petro.

“Hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia, no se laven las manos”: madre de Kevin Arley Acosta responde a Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Según las declaraciones de Katherine a esa emisora, pasaron varias semanas sin que se le autorizara el medicamento y eso generó la aparición de hematomas, situación que se agravó tras sufrir la caída de su bicicleta.

Además, aseguró que su hijo duró más de 24 horas sin recibir el tratamiento adecuado y que la suma de todos esos factores llevó a que falleciera.

Finalmente, dijo que el presidente Petro juzgó sin conocer su caso y lamentó las declaraciones.