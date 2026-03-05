¿Vargas Lleras será candidato presidencial? Julio César Triana revela verdad detrás de video que circuló

Este martes, 3 de marzo, Cambio Radical publicó un video promocional que puso a distintos sectores políticos a pensar. Es institucional, pero la imagen principal es la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien está alejado del escenario público desde hace varias semanas.

En un minuto, Vargas Lleras habla de su vida, de los momentos difíciles que le ha tocado enfrentar durante su carrera pública, especialmente los atentados terroristas en su contra. Se refiere a sus logros y lanza fuertes críticas a este Gobierno por la forma cómo ha conducido el país. Es una forma de exaltar la imagen del exvicepresidente y principal líder de Cambio Radical.

La primera imagen es la de un despacho presidencial, con la bandera de Colombia y la figura de Vargas Lleras. “Se declarará la extinción del derecho de dominio. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión”, se escucha al exvicepresidente. Aparecen videos de explosiones, una caravana de camionetas blindadas y su rostro en un primer ángulo.

Reaparece Germán Vargas Lleras: este video genera todo tipo de comentarios. ¿Se lanzará a la Presidencia?

“No puede arrancar el ministro, no puede arrancar”, se escucha a un piloto de un helicóptero de la Policía que intenta evacuar a Germán Vargas Lleras tras una amenaza en su contra en Samaniego, Nariño. La aeronave estuvo a punto de accidentarse. Y seguidamente, se escucha la canción El guerrero, de Yuri Buenaventura.

Por esa razón, el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, habló sobre ese video que generó incertidumbre en diferentes sectores políticos.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana. Foto: Paula López

“Ese vídeo demuestra el impulso y la solicitud que hace el doctor Germán Vargas Lleras al país a que apoye a un partido que ha sido coherente en la oposición”, dijo el congresista del Huila.

Aseguró que no puede asegurar si Vargas Lleras estará o no en la contienda presidencial, pero que lo claro en este momento es que tiene gran interés en que la oposición se fortalezca electoralmente.

Cambio Radical no participará en Comisión de Seguimiento Electoral y lanzó críticas a Petro por hablar de “fraude”

“Cambio Radical ha sido la única fuerza política que ha estado en la oposición desde el día uno y hasta la fecha. Pero lo más importante del video no es el fin político, decidir si es un anuncio o un apoyo, sino un mensaje de reflexión porque nunca el país había estado en los aprietos que tiene hoy”.

Según Triana, el video del exvicepresidente muestra los problemas que tiene Colombia en materia de seguridad, economía, corrupción y gobernabilidad.

“Nunca habíamos tenido un desgobierno como este; el mensaje es claro para que el 8 de marzo la gente salga a votar y cambie el rumbo del país”, reiteró el legislador huilense que busca reelegirse en la Cámara.