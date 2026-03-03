Reaparece Germán Vargas Lleras: este es el video que genera todo tipo de comentarios. ¿Se lanzará a la Presidencia?

Este martes, 3 de marzo, Cambio Radical publicó un video promocional que puso a distintos sectores políticos a pensar. Es institucional, pero la imagen principal es la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien está alejado del escenario público desde hace varias semanas.

En un minuto, Vargas Lleras habla de su vida, de los momentos difíciles que le ha tocado enfrentar durante su carrera pública, especialmente los atentados terroristas en su contra. Se refiere a sus logros y lanza fuertes críticas a este Gobierno por la forma cómo ha conducido el país. Es una forma de exaltar la imagen del exvicepresidente y principal líder de Cambio Radical.

La primera imagen es la de un despacho presidencial, con la bandera de Colombia y la figura de Vargas Lleras. “Se declarará la extinción del derecho de dominio. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión”, se escucha al exvicepresidente. Y aparecen videos de explosiones, una caravana de camionetas blindadas y su rostro en un primer ángulo.

Vargas Lleras sorprendió con un video. Foto: COLPRENSA

“No puede arrancar el ministro, no puede arrancar”, se escucha a un piloto de un helicóptero de la Policía que intenta evacuar a Germán Vargas Lleras tras una amenaza en su contra en Samaniego, Nariño. La aeronave estuvo a punto de accidentarse. Y seguidamente, se escucha la canción El guerrero, de Yuri Buenaventura.

La música se escucha, mientras Vargas Lleras, en una imagen antigua, casi en blanco y negro, ingresa a un auditorio en medio de aplausos. También cuando se le observa herido en sus manos, que lucen vendadas, tras las explosiones que soportó cuando recibió un libro bomba en 2002.

Germán Vargas Lleras ha estado alejado de los focos. Foto: COLPRENSA

“He visto este país levantarse muchas veces con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo”, expresa el político de Cambio Radical con una voz más jovial.

El reconocido político luce las más de 100.000 viviendas que ayudó a construir durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Vargas Lleras dice que este no es momento de improvisar: “Es momento de corregir”. Y pide respaldo a sus listas a la Cámara y Senado este 8 de marzo. “Elijamos bien, recuperemos el rumbo”, pidió.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Tomada de X @German_Vargas

Vargas Lleras no hace ninguna confirmación sobre su suerte política, pero es evidente que el video promocional de Cambio Radical, con él de protagonista, deja un solo interrogante: ¿se lanzará a la Presidencia de Colombia? Recordemos que, de acuerdo con el calendario electoral, los partidos políticos tienen plazo hasta el 13 de marzo para inscribir ante la Registraduría a sus candidatos a la Presidencia.

Hoy el panorama es incierto. Cambio Radical, al menos por ahora, no ha oficializado el respaldo a una candidatura presidencial, pero algunos de sus congresistas están respaldando abiertamente a Abelardo de la Espriella. Unos más están guardados esperando el último pitazo y que Vargas Lleras salte a la cancha.

El exvicepresidente completó un mes en que no escribe columnas de opinión en el diario El Tiempo. Y aunque algunos sectores políticos especulan sobre su estado de salud, otros no descartan que se trate de una estrategia para generar un contundente golpe de opinión y anunciar una aspiración política. Otros, menos optimistas, estiman que este video busca generar expectativa y arrastrar votos en las urnas este 8 de marzo en favor de los candidatos al Senado y Cámara de Cambio Radical.