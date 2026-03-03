POLÍTICA

Reaparece Germán Vargas Lleras: este es el video que genera todo tipo de comentarios. ¿Se lanzará a la Presidencia?

El exvicepresidente tiene plazo hasta el 13 de marzo para informar a la Registraduría si aspirará a la Casa de Nariño. “Se perdió el rumbo”, dijo. En Cambio Radical hay hermetismo.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:17 p. m.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su video divulgado este martes 3 de marzo.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su video divulgado este martes 3 de marzo. Foto: Pantallazo video Germán Vargas Lleras.

Este martes, 3 de marzo, Cambio Radical publicó un video promocional que puso a distintos sectores políticos a pensar. Es institucional, pero la imagen principal es la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien está alejado del escenario público desde hace varias semanas.

En un minuto, Vargas Lleras habla de su vida, de los momentos difíciles que le ha tocado enfrentar durante su carrera pública, especialmente los atentados terroristas en su contra. Se refiere a sus logros y lanza fuertes críticas a este Gobierno por la forma cómo ha conducido el país. Es una forma de exaltar la imagen del exvicepresidente y principal líder de Cambio Radical.

La primera imagen es la de un despacho presidencial, con la bandera de Colombia y la figura de Vargas Lleras. “Se declarará la extinción del derecho de dominio. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión”, se escucha al exvicepresidente. Y aparecen videos de explosiones, una caravana de camionetas blindadas y su rostro en un primer ángulo.

German Vargas Lleras
Vargas Lleras sorprendió con un video. Foto: COLPRENSA

“No puede arrancar el ministro, no puede arrancar”, se escucha a un piloto de un helicóptero de la Policía que intenta evacuar a Germán Vargas Lleras tras una amenaza en su contra en Samaniego, Nariño. La aeronave estuvo a punto de accidentarse. Y seguidamente, se escucha la canción El guerrero, de Yuri Buenaventura.

Política

“¿Por qué te gusta Petro?”: la pregunta de Vicky Dávila a Juan Daniel Oviedo

Política

“Rubio está equivocado”: la nueva ‘pulla’ de Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos

Política

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

Política

Gustavo Petro anuncia nueva categoría para evaluar a policías y pide denunciar compra de votos

Política

Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca: “Un golpe directo contra la democracia”

Política

Hernán Cadavid advierte las consecuencias de un posible gobierno del Pacto Histórico: “Se tomarían las cortes, la Fiscalía”

Política

César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Política

“Atacaron a una mujer por defenderme”: Gustavo Petro exigió a la Fiscalía acciones inmediatas por caso que denunció en X

Nación

Los detalles de la acusación contra otro alto funcionario del Gobierno Petro por favorecer a narcos. ¿De quién se trata?

La música se escucha, mientras Vargas Lleras, en una imagen antigua, casi en blanco y negro, ingresa a un auditorio en medio de aplausos. También cuando se le observa herido en sus manos, que lucen vendadas, tras las explosiones que soportó cuando recibió un libro bomba en 2002.

German Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras ha estado alejado de los focos. Foto: COLPRENSA

“He visto este país levantarse muchas veces con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo”, expresa el político de Cambio Radical con una voz más jovial.

El reconocido político luce las más de 100.000 viviendas que ayudó a construir durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Vargas Lleras dice que este no es momento de improvisar: “Es momento de corregir”. Y pide respaldo a sus listas a la Cámara y Senado este 8 de marzo. “Elijamos bien, recuperemos el rumbo”, pidió.

El exvicepresidente pidió a los partidos políticos rechazar, en el Congreso, la consulta popular.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Tomada de X @German_Vargas

Vargas Lleras no hace ninguna confirmación sobre su suerte política, pero es evidente que el video promocional de Cambio Radical, con él de protagonista, deja un solo interrogante: ¿se lanzará a la Presidencia de Colombia? Recordemos que, de acuerdo con el calendario electoral, los partidos políticos tienen plazo hasta el 13 de marzo para inscribir ante la Registraduría a sus candidatos a la Presidencia.

Hoy el panorama es incierto. Cambio Radical, al menos por ahora, no ha oficializado el respaldo a una candidatura presidencial, pero algunos de sus congresistas están respaldando abiertamente a Abelardo de la Espriella. Unos más están guardados esperando el último pitazo y que Vargas Lleras salte a la cancha.

El exvicepresidente completó un mes en que no escribe columnas de opinión en el diario El Tiempo. Y aunque algunos sectores políticos especulan sobre su estado de salud, otros no descartan que se trate de una estrategia para generar un contundente golpe de opinión y anunciar una aspiración política. Otros, menos optimistas, estiman que este video busca generar expectativa y arrastrar votos en las urnas este 8 de marzo en favor de los candidatos al Senado y Cámara de Cambio Radical.

