“Porque un partido la apoye no le pueden endosar corruptos”: Álvaro Uribe sobre las alianzas de Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este sábado sobre los apoyos que ha venido recibiendo la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, los cuales han generado polémica y malestar por tratarse de personajes de la política nacional que están cuestionados.

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Valencia ha decidido abrirles las puertas a todos bajo el argumento de que se puede “sumar” entre diferentes para derrotar al petrismo. Aunque la candidata ha dicho que los únicos vetados son los corruptos y los que tienen las manos untadas de sangre, en las alianzas que ha pactado con los partidos tradicionales no ha excluido a ninguno de los cuestionados.

Sin embargo, el exmandatario colombiano salió en su defensa y fue enfático en asegurar que la candidata del Centro Democrático ha tenido una trayectoria pública sin escándalos de corrupción.

“Paloma tiene una trayectoria de total transparencia. Doce años en el Congreso lo confirman. Porque un partido la apoye no le pueden endosar corruptos. Paloma invita de frente a todos los colombianos sin negociar principios”, manifestó Uribe Vélez.

En un informe revelado por SEMANA en su más reciente edición se evidencia como varios de los cuadros más importantes en el equipo de Valencia y de Oviedo son reconocidos exfuncionarios de Santos, el más acérrimo contradictor del expresidente Álvaro Uribe.

Entre ellos están Cristina Plazas y Aurelio Iragorri. A ellos se les suman varios integrantes de la Gran Consulta por Colombia que hoy apoyan a Valencia y que pertenecieron a la administración de Juan Manuel Santos.

El primero en dar el paso para acompañar a Valencia fue el Partido de la U, el bastión de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y que ha respaldado al Gobierno Petro en varias de sus iniciativas.

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Casi de forma simultánea, la candidata del Centro Democrático también recibió el apoyo del Partido Conservador y se espera que en los próximos días se haga pública la adhesión del Partido Liberal.

En las tres colectividades hay de todo: investigados y cuestionados por corrupción, detenidos en medio de procesos judiciales en marcha, señalados de haber recibido ‘mermelada’ del Gobierno Petro e involucrados en escándalos como el de la UNGRD o el Invías.

Por eso, los apoyos sin filtro por parte de los partidos han generado cuestionamientos en el propio uribismo.