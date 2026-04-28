Estalla nuevo escándalo en la Fundación San José: denuncian que Francisco Pareja, representante legal, tendría títulos falsos

La congresista Jennifer Pedraza denunció que Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, habría obtenido dos títulos de manera ilegal y que los diplomas se los habría otorgado su esposa, Romelia Ñuste, como rectora de la misma institución, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general, quien hoy responde ante la justicia por las presuntas irregularidades en los diplomas de Juliana Guerrero. Pareja negó la situación a SEMANA.

Pedraza empezó diciendo que Francisco Pareja fue designado en noviembre de 2020 como presidente de la asamblea de asociados de la institución de educación superior, pese a no cumplir, presuntamente, con el requisito de acreditar al menos un título profesional.

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“En solo tres semestres, Pareja consiguió dos títulos de la San José. Uno como tecnólogo en Gestión Empresarial en diciembre de 2021 y otro profesional como Administrador de Empresas en julio de 2022. Sin embargo, pionero del estilo Juliana Guerrero, Pareja no presentó ninguna de las pruebas de Estado, las cuales son requisito obligatorio para graduarse, según el artículo 7 de la ley 1324 de 2009”, dijo la representante a la Cámara.

Pedraza dijo que lo más grave es que, a pesar de conocer desde 2020 estas aparentes irregularidades en el nombramiento, al Ministerio de Educación le tomó cinco años considerar que el señor Francisco Pareja no cumplía con este requisito en la fecha en la que se le designó como presidente de la asamblea de los asociados y representante legal de la institución.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Los dos títulos de Pareja son ilegales. La San José lleva, al menos, cuatro años emitiendo títulos irregulares; no son casos aislados. Y lo peor es que el Ministerio de Educación sabía y no hizo nada para evitarlo. Esta negligencia raya en la complicidad. Se ‘enfocaron’ tanto en ‘otras líneas de investigación’ que, a los dos meses de este oficio, la San José vendió los títulos de Guerrero y nadie en el Ministerio de Educación se dio cuenta”, concluyó Pedraza.

En conversación con SEMANA, Francisco Pareja aseguró que no ha pedido títulos en la Fundación San José y que su formación de pregrado corresponde a la carrera de ingeniería en la Universidad de los Andes.

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