Cancillería admite vacíos en nuevo modelo de pasaportes: hay dudas frente a cadena de custodia y a cuánta plata ejecutarán extranjeros

En el marco de la acción popular interpuesta contra el convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de pasaportes, se adjuntaron nuevas evidencias de los vacíos del modelo que entró en vigencia el pasado 1 de abril.

SEMANA conoció que entre los anexos se incorporó la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a un derecho de petición en el que admiten, entre otras cosas, que no existe claridad alrededor de la cadena de custodia a las libretas, que garantiza la seguridad del documento.

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En principio, la Cancillería no responde sobre las garantías de transporte y seguridad para las libretas, asegurando que es potestad de la Imprenta Nacional de Colombia conocer dicha información.

En otro aparte, que pregunta sobre si está “definido, documentado y publicado” el esquema de cadena de custodia de los documentos desde su fabricación hasta su entrega final al ciudadano, la cartera confirmó que dicho detalle no está en el convenio.

Pese a esto, dice que la responsabilidad de este proceso recae en la Imprenta Nacional de Colombia, pero sin claridad de cómo y con qué recursos se implementará el esquema.

“La Imprenta Nacional de Colombia esta obligada a suministrar, custodiar y entregar libretas de pasaportes al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la INC es autónoma e independiente para realizar las operaciones logísticas que correspondan para cumplir dichas obligaciones. Los Convenios suscritos no definen condiciones especificas de cadena de custodia, sin embargo, según las recomendaciones de la OACI, la INC ha implementado medidas de seguridad para custodiar y transportar las libretas", se lee en la respuesta.

Igualmente, el documento confirmó que no se conoce cuánto del presupuesto del convenio, de 1.3 billones de pesos, será ejecutado por extranjeros.

El nuevo modelo de pasaportes comienza el próximo primero de abril, pero existen dudas frente a que se pueda sostener la operación. Foto: Catalina Olaya

“Este valor es indicativo, pues será ejecutado en la medida que demanden libretas de pasaportes, dado que aun no se conoce la demanda de libretas de pasaportes producidas, no es posible determinar que parte de este presupuesto será ejecutado por proveedores nacionales o extranjeros”, indicó.

Y, pese a que se sabe que es un convenio con empresas extranjeras, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que los datos personales solo serán administrados por el Estado colombiano.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia garantizan que los datos personales de los colombianos son guardados de forma segura sin la intervención de terceros, son estos datos los que a través del proceso de personalización quedan consignados en las libretas de pasaportes, en consecuencia, los datos y la personalización de los pasaportes se mantienen bajo control del Estado colombiano", dice la respuesta al derecho de petición.

Cada vez son más las preguntas frente al modelo de pasaportes, que se firmó con varios vacíos que comprometerían la información y la seguridad de los documentos de los colombianos.