Aldesarrollo denuncia a supervisor de la Cancillería y dice que logró el 73% de ejecución contractual

El tema de los pasaportes sigue generando polémica y ahora hay un enfrentamiento entre la Cancillería y Aldesarrollo por el contrato y las fallas que se han presentado en la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac).

Como se han presentado problemas en la supervisión y control del cumplimiento de las obligaciones, Aldesarrollo denunció al supervisor de la Cancillería y pidió acompañamiento por parte de la Procuraduría.

“En relación con esta situación, Aldesarrollo radicó una denuncia ante la Fiscalía contra el señor William Fernando Albarracín Barreto, al considerar que sus actuaciones podrían tener implicaciones de carácter penal y disciplinario”, dicen en un comunicado.

En el documento se asegura que el supervisor tiene una postura contraria ya que se está desconociendo la ejecución realizada y que eso pone en riesgo su seguridad jurídica. Por esa razón, aseguran que pueden acreditar un 73% en la ejecución contractual.

“La entidad cuenta con soportes documentales y técnicos que demuestran una ejecución contractual del 73 %, lo cual respalda la gestión adelantada”.

Así mismo aseguran que solicitaron la designación de un perito técnico independiente que evalúe y certifique de manera “objetiva el nivel de ejecución contractual, con el fin de que prevalezca la verdad técnica”.

En Colombia, el trámite de pasaporte depende de una plataforma tecnológica conocida como Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), el cual es operado por la Cancillería y resulta clave para garantizar la atención a miles de ciudadanos tanto en el país como en el exterior.

Durante los primeros días de abril se reportaron fallas en el sistema, lo que afectó la atención en varias sedes del país.