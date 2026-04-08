¿Qué es el Sitac y por qué el sistema tiene frenada la entrega de pasaportes en Colombia?

En Colombia, el trámite de pasaporte depende de una plataforma tecnológica conocida como Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), el cual es operado por la Cancillería y resulta clave para garantizar la atención a miles de ciudadanos tanto en el país como en el exterior.

Pasaporte en el Valle del Cauca: alertan de falla técnica que está afectando el trámite de este documento

Durante los últimos días se reportaron fallas en el sistema, lo que afectó la atención en varias sedes del país este martes y miércoles. Así se informó a las personas que estaban esperando para realizar sus trámites, ya que esos problemas técnicos impidieron el desarrollo normal de los mismos.

El SILAC presenta fallos en el servicio, por ello se han cancelado citas entre martes y miércoles. Foto: Colprensa / X @UltimahoraCol / Montaje; Semana

En varios videos que se han viralizado en redes sociales, se observa que los ciudadanos que acudieron a los puntos de atención de la Cancillería no pudieron completar el proceso debido a la caída del sistema, lo que generó retrasos y congestión. El malestar se produjo en algunos puntos por la manera en que se comunicó la inconveniencia; tras horas de espera, los usuarios quedaron sin poder realizar sus trámites.

Frente a la situación, la entidad indicó que se estaban realizando trabajos para restablecer el sistema y normalizar la atención en el menor tiempo posible. Mientras tanto, los usuarios afectados quedaron a la espera de nuevas indicaciones para completar sus trámites.

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¿Qué es el Sitac?

El Sitac es la herramienta que centraliza los procesos relacionados con pasaportes y otros servicios consulares, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento impacta directamente la atención al público. La plataforma permite ofrecer diferentes servicios, tales como:

Apostillas y legalizaciones de documentos

Asignación de citas

Registros consulares

Solicitud y trámite de pasaportes

Trámites de nacionalidad

Es decir, en este sistema no se realiza ningún proceso con el pasaporte físico; sin embargo, es el punto de partida obligatorio para todo el trámite. Por esta razón, cualquier falla en el sistema tiene consecuencias en la operación, ya que bloquea el acceso a los servicios digitales y genera retrasos en cadena. La dependencia de sistemas digitales ha facilitado la gestión de trámites, pero también ha evidenciado vulnerabilidades cuando se presentan problemas técnicos.

El proceso de restauración se lleva a cabo a esta hora para volver a dar el servicio lo más pronto posible. Foto: Gobernación del Valle

Adicionalmente, se ha señalado que este tipo de incidentes puede generar acumulación de solicitudes y retrasos en la programación de nuevas citas, afectando a quienes requieren el documento con urgencia para viajes o diligencias internacionales.

Por otra parte, tanto en redes sociales como en los puntos afectados, las personas expresaron su inconformidad con el fallo.