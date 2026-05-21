Buena noticia para habitantes de Chía: Cancillería expedirá pasaportes en ese municipio

Este jueves, 21 de mayo, se conoció que el municipio de Chía, en Cundinamarca, se convertirá oficialmente en sede permanente de la Cancillería para la expedición y renovación del pasaporte colombiano.

La medida fue adoptada luego de los resultados positivos obtenidos durante las tres jornadas piloto realizadas en el Centro Administrativo Municipal (CAM).

Leonardo Donoso, alcalde de Chía, señaló que ya se adelantan mesas de trabajo entre ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para suscribir el convenio que permitirá formalizar la operación permanente de este servicio en el municipio, lo cual quedaría en firme una vez finalice la Ley de Garantías.

Fico Gutiérrez denunció ante autoridades en Estados Unidos al ruso que se volvió un dolor de cabeza para Medellín: “A mí no me intimidan”

Desde esa Alcaldía aseguraron que con este acuerdo, Chía se convertiría en el primer municipio no capital en tener una sede oficial y permanente de la Cancillería, con una oficina proyectada para operar con 15 módulos de atención y una capacidad cercana a las 900 citas diarias.

Nuevo pasaporte colombiano. Foto: Cancillería.

Esto, añadieron, fortalece la oferta de servicios para los habitantes del municipio y esa región cundinamarqués.

En Chía, durante tres jornadas transitorias, se logró un balance de expedición de 2.662 pasaportes y 2.532 documentos entregados, cifras que consolidaron al CAM como un modelo de gestión pública eficiente.

Para lograr este resultado, la Alcaldía adecuó una plataforma digital ajustada a los requerimientos tecnológicos de la Cancillería, además de espacios modernos que permitieron una atención ágil y cómoda para los usuarios.

Revés para Petro: estos son los cabecillas de bandas criminales a los que se les reactivan las órdenes de captura, pese a pedido del Gobierno

“A esto se sumó el trabajo del Punto de Atención al Ciudadano (PACO), el liderazgo logístico y administrativo de la Secretaría General, de la Oficina de las TIC y el respaldo del alcalde Leonardo Donoso, quien impulsó esta iniciativa como una apuesta clave para fortalecer los servicios que se prestan desde el municipio”, indicó la Alcaldía.

Este municipio cundinamarqués tiene una amplia oferta turística para ofrecer. Foto: Alcaldía Municipal de Chía/API.

La prueba piloto también evidenció la alta receptividad de los ciudadanos de Chía y la región, pues las citas habilitadas se agotaron en pocos minutos y los usuarios destacaron la posibilidad de realizar un trámite nacional de manera cercana, sin necesidad de desplazarse a Bogotá.

De esta forma, esas tres jornadas piloto, que comenzaron como una alianza interinstitucional, permitieron uno de los logros administrativos más importantes para el fortalecimiento de la atención ciudadana en Chía.