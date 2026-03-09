“Aquí está la memoria y el cerebro del municipio”: así es el nuevo Centro Administrativo Municipal de Chía

La administración municipal de Chía puso en funcionamiento su nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), una infraestructura que concentra buena parte de las dependencias del gobierno local y que, según el alcalde Leonardo Donoso Ruiz, refleja el crecimiento institucional y poblacional que ha tenido el municipio en los últimos años.

El mandatario explicó que la apertura del edificio representa un paso importante en la consolidación administrativa del municipio. “Para Chía es realmente la madurez, el crecimiento y el avance institucional. Un edificio puede ser una estructura de ladrillo, de concreto o de vidrio, pero representa la institucionalidad, el crecimiento y la madurez de una entidad que hoy es la segunda más importante del departamento”, señaló.

Nuevo Centro Administrativo Municipal de Chía Foto: cortesía

Donoso sostuvo que el desarrollo urbano y el aumento de la población obligaron al municipio a modernizar su infraestructura administrativa. “Es el segundo municipio con mayor crecimiento poblacional del departamento y eso también debe reflejarse en la infraestructura para responder a las necesidades de la ciudadanía y mostrar el resultado de una administración basada en los impuestos y la inversión pública”, afirmó.

El alcalde explicó que durante décadas la administración municipal funcionó en instalaciones que ya no respondían a la realidad actual del municipio. “Nosotros tenemos una alcaldía de hace más de 80 años, una casa de tres pisos. Hace 30 años trabajaban cerca de 50 funcionarios; hoy tenemos cerca de 1.700 entre funcionarios de planta y contratistas”, indicó.

La dispersión de dependencias era uno de los principales problemas que enfrentaban los ciudadanos. “Estábamos distribuidos en más de 14 sedes distintas y el valor de los arriendos era muy alto. Además, para los ciudadanos acceder a los servicios de la administración pública prácticamente significaba hacer un recorrido por todo Chía”, explicó.

Nuevo Centro Administrativo Municipal de Chía Foto: cortesía

A esto se sumaban dificultades en temas de infraestructura, seguridad y accesibilidad. “Había problemas de seguridad y salud en el trabajo, de conservación de archivos, de sismo resistencia en algunos edificios y, sobre todo, de accesibilidad. Solo dos o tres sedes cumplían con condiciones para personas con movilidad reducida, adultos mayores o personas en silla de ruedas”, agregó.

Con la apertura del CAM, la administración busca centralizar la mayoría de sus servicios en un solo lugar. “Lo más importante es optimizar la eficiencia de la administración municipal”, aseguró el mandatario.

Uno de los cambios más visibles para los ciudadanos es la creación de un gran Centro de Atención al Ciudadano en el primer piso del edificio. “Aquí tenemos una oficina que funciona como un gran CADE, similar a los que se ven en Bogotá. Cuenta con 65 cubículos donde están integradas todas las dependencias para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites en un solo lugar”, explicó Donoso.

Según el alcalde, el flujo de atención ha sido alto desde la apertura del edificio. “El día que menos se ha atendido se han registrado 650 personas y el día que más se ha atendido han sido 1.400. El promedio es de 880 ciudadanos diarios”, señaló.

En ese espacio se pueden realizar trámites relacionados con impuestos, documentos, programas sociales y servicios públicos. “Un ciudadano puede sacar el recibo del impuesto predial, radicar documentos, tramitar certificados de residencia o discapacidad, acceder a programas de adulto mayor o gestionar solicitudes de mejoramiento de vivienda, entre muchos otros servicios”, detalló.

También funcionan allí oficinas de empleo y entidades de atención a la comunidad. “Tenemos la Oficina Pública de Empleo, la Superintendencia de Servicios Públicos y estamos adelantando un acuerdo con la Cancillería para que Chía sea uno de los primeros municipios que no es capital en tener oficina para la expedición de pasaportes”, indicó.

El edificio tiene capacidad para albergar cerca de 1.300 funcionarios y centraliza la mayoría de las dependencias de la administración municipal. “Aquí funcionan entre 15 y 16 de las 19 dependencias del municipio. Las únicas que están por fuera son el instituto encargado del deporte y la administración de escenarios deportivos, la parte cultural, la empresa de servicios públicos y la Personería”, explicó.

El CAM también alberga el recinto del concejo municipal y las oficinas de los concejales. “En el centro del edificio está el recinto del Concejo Municipal con todas sus oficinas”, precisó el alcalde.

La infraestructura cuenta con cinco niveles, sótanos para parqueaderos y una extensión aproximada de 23.000 metros cuadrados construidos sobre un lote de 11.000 metros cuadrados. En su interior se encuentran diez salas de juntas, auditorio, zonas de parqueo y diferentes áreas de trabajo.

Donoso destacó además la incorporación de tecnologías que convierten al complejo en un edificio inteligente. “Tiene paneles solares que abastecen cerca del 35 % de la electricidad, planta de tratamiento para reutilización de aguas lluvias, red contra incendios, registro biométrico, sistema de datos y almacenamiento digital”, explicó.

El alcalde resaltó que la modernización tecnológica fue uno de los componentes centrales del proyecto. “Aquí no llegó un solo computador antiguo. Se invirtieron más de 16 mil millones de pesos en mobiliario, computadores, impresoras y almacenamiento de datos”, afirmó.

El edificio también cuenta con un robusto sistema de seguridad y gestión de información. “Tiene más de 260 cámaras, un data center y aquí se administra toda la información del municipio. Aquí llega el call center y se maneja la red de fibra óptica de Chía. Podría decirse que aquí está el cerebro del municipio”, señaló.

El proyecto fue diseñado para reducir el uso de papel y avanzar hacia una administración más digital. “Hoy el uso de papel es de apenas entre el 15 y el 20 por ciento porque la mayoría de los procesos se manejan digitalmente”, explicó.

Otro de los elementos destacados es la apertura del edificio hacia la ciudadanía. “El primer piso es una planta libre para que la gente pueda caminar, compartir y sentirse parte de la institucionalidad”, indicó.

La construcción del complejo también estuvo acompañada de intervenciones urbanísticas en su entorno. La administración adelantó obras de renovación urbana en varias cuadras cercanas, con adecuación de espacio público y modernización de redes eléctricas y de telecomunicaciones.

El diseño arquitectónico del CAM fue realizado por el reconocido arquitecto Konrad Brunner, quien desarrolló importantes proyectos urbanos y culturales en el país. Entre sus obras se destacan la Plaza Jubileo en Bogotá, el Centro Cívico de la Universidad de los Andes, el Parque Regional del Embalse Tominé y el Centro Cultural de Cajicá.

En términos de inversión, el alcalde explicó que la obra representó uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el municipio. “La construcción costó 119 mil millones de pesos y la dotación cerca de 16 mil millones, para un total aproximado de 145 mil millones de pesos”, señaló.

Donoso también destacó el papel del municipio en escenarios de articulación regional. Chía forma parte de la asociación de ciudades intermedias del país, Asointermedias, un espacio que busca fortalecer la voz de estos territorios en la agenda nacional.

“Los municipios intermedios no somos capitales, pero tampoco somos municipios pequeños de provincia. Somos ciudades que tienen crecimiento urbano, crecimiento poblacional y dinámicas económicas propias que requieren condiciones administrativas diferentes”, explicó.

Según el alcalde, la articulación entre ciudades intermedias permite impulsar temas estratégicos para el desarrollo territorial. “Esta asociación nos permite incidir en temas como salud regional, educación superior, conectividad con las ciudades capitales y desarrollo económico”, afirmó.

El mandatario concluyó que la integración de estos municipios también busca posicionar sus necesidades en la agenda pública del país. “Nos ha permitido hacernos visibles ante el Gobierno nacional, ante los actores económicos y gremiales, y demostrar que las ciudades intermedias tienen dinámicas distintas que requieren políticas y normativas diferenciadas”, aseguró.