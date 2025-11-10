Suscribirse

Confidenciales

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, inauguró el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM) con la presencia de 800 invitados

Durante la ceremonia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, resaltó el liderazgo del mandatario local y aseguró que “es hoy un ejemplo en todo el departamento”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 8:19 p. m.
Nuevo Centro Administrativo de Chía
Nuevo Centro Administrativo de Chía | Foto: Alcaldía de Chía

Con la presencia de más de 800 invitados, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, inauguró oficialmente el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), una obra que, según destacó, busca unificar la institucionalidad del municipio en un solo espacio ubicado en el corazón de la ciudad.

Nuevo Centro Administrativo de Chía
Nuevo Centro Administrativo de Chía | Foto: Alcaldía de Chía

Durante la ceremonia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, resaltó el liderazgo del mandatario local y aseguró que Donoso “es hoy un ejemplo en todo el departamento por los logros en infraestructura que asumió en favor del desarrollo de Chía”.

El alcalde Donoso manifestó que la puesta en marcha del CAM representa “la materialización de un sueño colectivo” y subrayó que esta megaobra se convierte en la nueva sede de todas las dependencias de la Alcaldía y del Concejo Municipal.

“Tengo la satisfacción de entregar este edificio, de imaginar, de materializar y de haber trabajado incansablemente por finalizar el reto más grande en infraestructura para Chía”, afirmó.

Nuevo Centro Administrativo de Chía
Nuevo Centro Administrativo de Chía | Foto: Alcaldía de Chía

Asimismo, agradeció a los habitantes del municipio por su aporte a través de los impuestos: “Este edificio y muchos más que se entregarán fueron financiados con el esfuerzo de los ciudadanos, los comerciantes y los residentes. Este es el resultado de un trabajo conjunto”.

El acto inaugural concluyó con recorridos guiados por el interior del edificio, donde los asistentes conocieron las nuevas instalaciones. La jornada cerró con un cóctel en el que participaron autoridades locales, departamentales y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChíaGobernación de CundinamarcaJorge Emilio Rey

Noticias Destacadas

Angie Rodríguez directora del Dapre en reunión con la OEA

Ficha clave de Gustavo Petro pidió a la OEA mediar en la crisis entre Colombia y Estados Unidos

Redacción Semana
Nuevo Centro Administrativo de Chía

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, inauguró el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM) con la presencia de 800 invitados

Redacción Semana
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.

Andrés Pastrana arremete contra el presidente Petro, luego de que lo relacionara con un “clan de pedófilos” que quiere acabar con democracia en Colombia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.