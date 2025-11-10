El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, inauguró el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM) con la presencia de 800 invitados

Con la presencia de más de 800 invitados, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, inauguró oficialmente el nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM), una obra que, según destacó, busca unificar la institucionalidad del municipio en un solo espacio ubicado en el corazón de la ciudad.

Nuevo Centro Administrativo de Chía | Foto: Alcaldía de Chía

Durante la ceremonia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, resaltó el liderazgo del mandatario local y aseguró que Donoso “es hoy un ejemplo en todo el departamento por los logros en infraestructura que asumió en favor del desarrollo de Chía”.

El alcalde Donoso manifestó que la puesta en marcha del CAM representa “la materialización de un sueño colectivo” y subrayó que esta megaobra se convierte en la nueva sede de todas las dependencias de la Alcaldía y del Concejo Municipal.

“Tengo la satisfacción de entregar este edificio, de imaginar, de materializar y de haber trabajado incansablemente por finalizar el reto más grande en infraestructura para Chía”, afirmó.

Nuevo Centro Administrativo de Chía | Foto: Alcaldía de Chía

Asimismo, agradeció a los habitantes del municipio por su aporte a través de los impuestos: “Este edificio y muchos más que se entregarán fueron financiados con el esfuerzo de los ciudadanos, los comerciantes y los residentes. Este es el resultado de un trabajo conjunto”.