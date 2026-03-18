Piden ayuda para encontrar a Crystal, una gata extraviada poco después de su adopción en municipio cercano a Bogotá

Actualmente, las fundaciones y refugios de animales han encontrado en las redes sociales su principal aliada para difundir información sobre mascotas extraviadas y coordinar el rescate de aquellas en situación de abandono.

Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok permiten que voluntarios y rescatistas difundan rápidamente fotografías, descripciones y ubicaciones, multiplicando las posibilidades de encontrar a las mascotas.

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Un ejemplo de ello es la labor que adelantan en la Fundación La Catsa, donde mantienen activa la búsqueda de Crystal, una gata que se extravió poco tiempo después de ser adoptada en el municipio de Chía, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá.

De acuerdo con lo publicado en la cuenta de Instagram de esta fundación, la gata desapareció el pasado 27 de febrero de 2026 en el conjunto residencial Bosques de Luna. Hasta el momento, su búsqueda continúa, ya que no se ha recibido información sobre su paradero.

Descripción física de Crystal

Con el propósito de facilitar su pronta identificación y apoyar su búsqueda, los rescatistas y voluntarios de la fundación difundieron una breve descripción física de Crystal, acompañada de algunas fotografías.

Según las imágenes y los detalles compartidos, se trata de una gata de pelaje color blanco con negro, que se escapó de su nuevo hogar pocos días después de haber sido adoptada en el municipio de Chía.

Crystal llevaba apenas dos días en el que sería su nuevo hogar, sin embargo, todo parece indicar que se asustó al encontrarse en un entorno desconocido y decidió huir, por lo que podría estar asustada y escondida en el sector, explicó Heisel Ramírez, directora de la Fundación La Catsa.

“Te seguimos buscando preciosa, quisimos darte un hermoso hogar pero te asustaste, no lo entendiste y te escapaste, ahora nosotros estamos recorriendo noches, días buscándote, déjate ver, déjate encontrar para llenarte de amor y cuidados, ya no te soltaremos nunca más”, escribió la fundación en sus redes sociales.

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Aunque se han realizado varias jornadas de búsqueda durante el día y la noche desde la fecha en la que se reportó su pérdida, Cristal no ha logrado ser ubicada. No obstante, con el apoyo de la comunidad, la fundación espera dar con su paradero lo más pronto posible sin perder la esperanza.

Al momento de su desaparición, la gata ya no llevaba su collar; sin embargo, gracias a sus características físicas y a su personalidad tímida y temerosa, esperan que sea posible encontrarla y llevarla de regreso al hogar donde ya se habían ilusionado con brindarle cuidado y estabilidad.