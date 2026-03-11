Reunir a las familias con sus mascotas perdidas fue la idea que inspiró Perros y Gatos Buscan su Hogar, una plataforma digital del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que, hasta la fecha desde su lanzamiento en agosto de 2025, ha logrado que más de un centenar de animales de compañía regresen a sus hogares.

Este proyecto se ha convertido en una luz de esperanza para quienes han perdido el rastro de sus compañeros peludos y mantienen viva la ilusión de reencontrarse, haciendo un esfuerzo que nace del deseo de apoyar a los dueños en esos momentos de incertidumbre. Ofrece una alternativa que ayuda a facilitar el regreso a casa de sus fieles amigos.

La conmovedora historia de dos caballos que pasaron de ser utilizados para el turismo en Cartagena a ser adoptados en Antioquia

De acuerdo con la entidad, desde el lanzamiento de la plataforma el 20 de agosto de 2025, se han reportado 671 casos de animales extraviados, de los cuales 114 han logrado reencontrarse con sus familias, lo que representa cerca del 17 % de los reportes registrados.

El balance de la iniciativa revela resultados alentadores: 78 perros y 36 gatos lograron regresar con sus familias gracias a la visibilidad obtenida a través del portal web y de las redes sociales institucionales.

Estos canales digitales no solo han facilitado la difusión de los casos, sino que también han despertado un notable interés entre la ciudadanía, alcanzando más de 69.000 visualizaciones. Este alcance muestra la importancia de contar con herramientas digitales que permitan amplificar la búsqueda y aumentar las probabilidades de encontrar a los animales de compañía extraviados.

Así funciona la plataforma que brinda ayuda para encontrar a su mascota en Bogotá

Perros y Gatos Buscan su Hogar es un servicio gratuito de la Alcaldía de Bogotá, que se promociona a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que acompaña a las familias en el proceso de búsqueda de sus mascotas, promoviendo la difusión de información sobre animales extraviados en la ciudad.

Para reportar la pérdida de un perro o gato, lo primero que se debe hacer es enviar la información al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o al canal de WhatsApp del IDPYBA en la línea 305 894 88 73, con los siguientes datos:

Una fotografía del peludo en buena resolución.

Nombre de la mascota, raza, edad y una breve descripción, donde se especifique, entre otras cosas, tamaño, si tiene alguna condición física especial, si requiere medicamentos o cuidados específicos.

Detalles de la pérdida: cómo ocurrió el extravío, lugar y fecha. También se puede indicar el sitio donde fue visto por última vez.

cómo ocurrió el extravío, lugar y fecha. También se puede indicar el sitio donde fue visto por última vez. Información de contacto: número de celular, WhatsApp o correo electrónico. Con estos datos se busca facilitar la comunicación con quienes puedan tener información sobre el animal.

Él es Copón, el perrito callejero que se convirtió en ‘bombero’

La entidad señala que toda la información enviada será revisada y autorizada previamente para su divulgación, con el propósito de apoyar la localización de las mascotas y facilitar su eventual reencuentro con sus familias.

Asimismo, reitera la importancia de adoptar medidas preventivas que ayuden a evitar la pérdida de los animales de compañía, como mantenerlos siempre bajo supervisión y utilizar un collar con placa de identificación que incluya los datos de la persona responsable.