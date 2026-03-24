La conmovedora historia del perrito callejero que ahora tiene su propio libro tras ser adoptado por una universidad

Lo que comenzó en 2022 como la búsqueda de alimento y refugio por parte de un canino en situación de calle, se transformó en un fenómeno de cohesión social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México. Carolino, como fue bautizado por los estudiantes, ha pasado de los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras a las páginas impresas con el lanzamiento de su libro biográfico, consolidándose como un símbolo de empatía.

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La relación entre el canino y la institución educativa inició formalmente en 2022. Según registros de la propia universidad, el perro llegó al campus siguiendo a los elementos del cuerpo de seguridad privada. Su presencia constante en la Facultad de Filosofía y Letras motivó a que estudiantes, docentes y personal administrativo asumieran su cuidado de manera colectiva.

El nombre Carolino no fue una elección al azar; posee una carga simbólica profunda para la institución. Fue seleccionado mediante una encuesta abierta entre el alumnado, rindiendo homenaje al ‘Edificio Carolino’, una de las construcciones coloniales más emblemáticas y sede histórica de la rectoría de la BUAP. Este proceso de consulta subrayó el sentido de pertenencia que el animal generó desde sus primeros meses en el recinto.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, ha señalado en diversas intervenciones que la figura de Carolino adquirió una relevancia especial en el contexto de la pospandemia por COVID-19. Para muchos estudiantes que regresaban a la presencialidad con niveles de estrés y ansiedad, el perro se convirtió en un factor de acompañamiento emocional.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, el animal solía recorrer las áreas comunes, brindando momentos de distracción y afecto, lo que facilitó la reintegración social en el campus. “Carolino se convirtió en un caso especial de vinculación”, destacó la rectora, enfatizando el lazo desarrollado entre el animal, el personal de la Dirección de Apoyo y los estudiantes.

En marzo de 2026, este vínculo comunitario alcanzó un nuevo hito con la publicación del libro “Los sueños de Carolino”, escrito por Marisol Mendoza y Diego García. La obra, presentada en el marco de la 39.ª edición de la Feria Nacional del Libro (FENALI), narra la trayectoria del canino desde su llegada como un animal vulnerable hasta su estatus actual como figura pública universitaria.

Durante el evento de lanzamiento, se rindió un homenaje póstumo a Mónica Moreno Mata, trabajadora de la DASU, quien fue la principal cuidadora de Carolino durante sus primeros años en la institución. Su labor fue citada como fundamental para asegurar la salud y el bienestar del animal dentro del entorno académico.

¿Dónde se puede encontrar?

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El libro ha sido editado bajo el sello de Editorial Chipotle y cuenta con una distribución estratégica a través de Libros BUAP. Con un costo que oscila entre 120 y 150 pesos mexicanos, lo que equivale a unos 35.000 pesos colombianos, la publicación incluye ilustraciones y material conmemorativo. Además, la historia del perro se mantiene vigente a través de plataformas digitales; su cuenta de Instagram, @carolinobuap, funciona como un diario visual de su vida en el campus, conectando con miles de seguidores.

Este caso se suma a una tendencia creciente en universidades de América Latina, donde la adopción de “perros comunitarios” se integra formalmente en las políticas de bienestar institucional, promoviendo valores de respeto y responsabilidad social entre las nuevas generaciones.