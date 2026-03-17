¿Cannabis para perros y gatos? El revelador estudio en Bogotá que muestra resultados sorprendentes en el manejo del dolor

Un estudio liderado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que analizó 180 historias clínicas en ocho centros veterinarios de Bogotá, determinó que el uso de derivados de Cannabis sativa, junto a la medicina convencional, favoreció la evolución clínica del 81 % de los perros y el 97,2 % de los gatos tratados.

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La investigación, desarrollada por Juan Esteban Samacá Roberto, magíster en Ciencias-Farmacología de la UNAL, surge en un contexto de alta demanda: según la Encuesta Multipropósito del DANE, Bogotá cuenta con más de un millón de hogares con mascotas, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas terapéuticas para dolencias crónicas y procesos inflamatorios persistentes.

El análisis se centró en pacientes con diagnósticos complejos, incluyendo tumores, fracturas, enfermedades articulares y convulsiones. Según el reporte publicado por la Agencia de Noticias de la UNAL, los componentes del cannabis interactúan con el sistema endocannabinoide de los animales, una red de receptores (CB1 y CB2) que regula la percepción del dolor, el apetito y las respuestas inflamatorias.

En el caso de los caninos, el 81 % mostró una evolución favorable, mientras que un 15,4 % registró una mejoría parcial. En los felinos, la cifra de éxito fue significativamente alta, alcanzando el 97,2 %. Los especialistas consultados destacaron que el tratamiento no busca sustituir la farmacología tradicional, sino actuar como un coadyuvante para mitigar síntomas como:

Dolor crónico y falta de apetito.

Náuseas y vómitos asociados a tratamientos oncológicos.

Cuadros de ansiedad y malestar general.

A pesar de los hallazgos positivos, la comunidad científica mantiene una postura cautelosa. Instituciones de referencia como la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) han reconocido el potencial de los cannabinoides, pero advierten que la evidencia aún es limitada en términos de seguridad a largo plazo y estandarización de dosis.

En Colombia, el panorama regulatorio presenta desafíos. Actualmente, solo un laboratorio cuenta con la autorización del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para producir y comercializar legalmente derivados de cannabis de uso veterinario bajo la modalidad de fórmula magistral. Esta limitación regulatoria obliga a muchos profesionales a basar sus prescripciones en guías internacionales o en su propia experiencia clínica.

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“Contar con una hoja de ruta oficial le daría mayor tranquilidad y confianza a la comunidad de médicos veterinarios dedicada a la práctica clínica”, subrayó el investigador Samacá, enfatizando la necesidad de crear guías clínicas nacionales que orienten la dosificación y frecuencia de estos tratamientos.

En conclusión, el uso de cannabis en mascotas se perfila como una herramienta valiosa en la medicina integrativa en Colombia, siempre que se realice bajo estricta supervisión profesional y dentro del marco legal vigente.