Canya, el “fichaje” más tierno del Girona FC; conozca la perrita de apoyo emocional que cuida a los futbolistas

En el ámbito del fútbol profesional europeo, donde los protocolos y las rutinas de alta intensidad dominan el día a día, el Girona FC ha integrado una figura inusual en su estructura: Canya. Se trata de una labrador retriever de seis años que, desde hace cuatro temporadas, acompaña a la plantilla en el Estadio Municipal de Montilivi, convirtiéndose en una pieza singular dentro de la dinámica interna del club español.

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La presencia de Canya no es meramente decorativa; el Girona FC ha enmarcado esta iniciativa como parte de su estrategia para posicionarse como una institución pet-friendly, promoviendo valores asociados al respeto animal y el bienestar. Según la información proporcionada por la entidad, la canina cuenta con un entrenamiento especializado en intervenciones terapéuticas, lo que le permite interactuar con fluidez tanto con deportistas como con niños y adultos mayores en actividades sociales fuera del ámbito futbolístico.

Un rol en el banquillo y los vestuarios

El rol de Canya se ha vuelto habitual en los partidos de local del equipo gerundense. Su rutina incluye el recibimiento a los jugadores en la zona del túnel de vestuarios previo al inicio de los encuentros y el acompañamiento al finalizar los mismos.

Si bien diversos sectores de la afición han interpretado su presencia como un elemento de “buena suerte” o cábala, desde una perspectiva técnica, el club subraya su función como soporte emocional. La estabilidad del animal frente a grandes volúmenes de gente, sumada a su temperamento sociable, ha facilitado una integración natural en el entorno del banquillo y el área técnica, espacios donde suele observársele durante las jornadas de juego en Montilivi.

Popularidad digital y bienestar animal

La relevancia de Canya ha trascendido el terreno de juego para consolidarse como un fenómeno en redes sociales. Su perfil oficial en Instagram acumula cerca de 74 mil seguidores, plataforma donde se difunde contenido sobre su día a día, su participación en entrenamientos y su relación con los futbolistas, quienes interactúan con ella mediante juegos de persecución y otros ejercicios de estimulación.

Al respecto, es importante señalar que, si bien la interacción del animal con el entorno del estadio es constante, especialistas en comportamiento canino suelen recomendar que este tipo de actividades se realicen bajo una supervisión rigurosa para garantizar que el volumen de estímulos no exceda la capacidad de tolerancia del ejemplar. Hasta la fecha, los reportes oficiales del club indican que la canina se muestra cómoda y dispuesta en sus tareas, cumpliendo con los estándares de bienestar necesarios para su función.

El Girona FC, al integrar a Canya, busca no solo generar una conexión emocional con su hinchada, sino también promover el impacto positivo que tienen los perros de terapia en el rendimiento psicológico de los deportistas, una tendencia que, aunque incipiente en el fútbol de élite, comienza a ganar terreno como una herramienta complementaria para la gestión del estrés y la convivencia grupal.