¿Llamar a su perro por teléfono?: el primer ‘smartphone’ para mascotas con IA que le avisa si tiene hambre o sed

La frontera entre la tecnología móvil y el cuidado animal se ha desvanecido poco a poco, pero con la presentación de PetPhone, un innovador dispositivo diseñado por la firma tecnológica uCloudlink, la brecha se acorta cada vez más.

Presentado recientemente en escenarios de alto impacto como el Mobile World Congress de Barcelona, este aparato se posiciona como el primer smartphone creado exclusivamente para animales de compañía, permitiendo una interacción de voz bidireccional y un monitoreo preventivo basado en inteligencia artificial.

Comunicación bidireccional: más allá del rastreo convencional

A diferencia de los localizadores GPS tradicionales que se limitan a emitir una ubicación geográfica, el PetPhone integra un sistema de comunicación activa. Según la información técnica proporcionada por el fabricante con sede en Hong Kong, el dispositivo permite que los tutores realicen llamadas de voz a sus mascotas desde cualquier lugar a través de una aplicación móvil.

El sistema no solo funciona de manera receptiva. El PetPhone utiliza algoritmos avanzados para interpretar patrones de movimiento del animal y convertirlos en notificaciones o llamadas automáticas hacia el dueño. Por ejemplo, si un canino realiza una secuencia específica de saltos, el dispositivo puede iniciar una comunicación para alertar sobre una posible necesidad o estado de ánimo.

Tecnología y sensores para el bienestar animal

El dispositivo, que se coloca de manera similar a un collar o arnés, cuenta con una robusta arquitectura tecnológica. Utiliza una combinación de sistemas de posicionamiento que incluyen GPS, AGPS, wifi y Bluetooth, garantizando una localización precisa tanto en exteriores como en espacios interiores densamente urbanizados.

En términos de salud, uCloudlink ha incorporado herramientas de monitoreo de bienestar. El sistema registra la actividad física diaria y analiza hábitos de comportamiento. Estos datos, procesados mediante inteligencia artificial, pueden detectar anomalías en la rutina de la mascota que podrían indicar problemas de salud subyacentes, permitiendo a los propietarios compartir esta información directamente con médicos veterinarios.

Especificaciones técnicas y resistencia

Para garantizar la comodidad y seguridad del animal, el PetPhone ha sido diseñado bajo estándares de ligereza y durabilidad:

Peso: Aproximadamente 37 gramos, recomendado para mascotas de más de 3,5 kilogramos.

Aproximadamente 37 gramos, recomendado para mascotas de más de 3,5 kilogramos. Resistencia: Cuenta con certificación IP67 , lo que lo hace resistente al polvo y sumergible en agua (salpicaduras y lluvia), condiciones esenciales para el uso cotidiano en exteriores.

Cuenta con certificación , lo que lo hace resistente al polvo y sumergible en agua (salpicaduras y lluvia), condiciones esenciales para el uso cotidiano en exteriores. Autonomía: Su batería de 600 mAh ofrece hasta cinco días de uso, dependiendo de la intensidad de las funciones activadas, y se recarga mediante una interfaz magnética.

Un mercado en expansión

El lanzamiento de este tipo de herramientas refleja una tendencia creciente en el sector tecnológico: la “humanización” de los dispositivos para mascotas. La plataforma asociada no solo se limita al control del animal, sino que busca crear una comunidad global donde los tutores puedan compartir experiencias, fotografías y consejos de bienestar.

Aunque la idea de “llamar” a una mascota puede parecer futurista, los desarrolladores sostienen que el objetivo primordial es reducir la ansiedad por separación y fortalecer el vínculo emocional a través de la mediación tecnológica, ofreciendo tranquilidad a quienes deben ausentarse de casa por largas jornadas.