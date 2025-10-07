En una inolvidable fiesta, OPPO, la gigante tecnológica china, presentará su nueva serie Reno14, unos dispositivos diseñados para convertirse en el ‘AI party Bestie’. En una industria en la que muchas características pueden parecer predecibles, estos dispositivos vuelven a sorprender con un diseño iridiscente de sirena, su innovador Party Flash AI y una experiencia de fotografía con inteligencia artificial integrada en cada uno de sus detalles.

“Este lanzamiento va mucho más allá de presentar un nuevo teléfono: marca el inicio de una etapa distinta para OPPO en Colombia”, afirmó Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, quien destacó que la serie busca “conectar la marca auténticamente con la energía vibrante y expresiva de la juventud del país. La serie OPPO Reno14 abre un nuevo capítulo: está pensada para una generación que rechaza la monotonía del minimalismo y busca convertirse en protagonista”.

Capturar la fiesta a la perfección

Capturar la energía real de las fiestas en todas las fotos es la propuesta de Party Flash AI, una innovación que no solo mejora el flash tradicional, sino que lo convierte en un recurso protagonista. Esta función separa inteligentemente al sujeto del fondo, iluminándolo con una luz nítida y favorecedora mientras conserva los colores intensos de la atmósfera. El resultado: retratos únicos y vibrantes con una calidad inigualable.

Además, el OPPO Reno14 5G incorpora un innovador sistema de triple flash que incluye: un flash de enfoque dedicado al teleobjetivo, el cual proporciona un aumento de brillo de 10x sin precedentes, y su teleobjetivo insignia de 3.5X —antes exclusivo del modelo Pro—, que captura retratos nítidos incluso a largas distancias, manteniendo el diseño elegante y compacto de la cámara del teléfono.

Su función Livephoto AI congela el movimiento, garantizando que, incluso cuando el ritmo baja, las fotos en movimiento sean nítidas, claras y sin desenfoques. Así, el Reno14 se convierte en uno de los primeros dispositivos Android que permite compartir fotos dinámicas directamente en Instagram y TikTok, sin necesidad de pasos adicionales.

Y para los momentos que no son del todo perfectos, el Editor AI integra seis potentes herramientas entre las que sobresalen Toma Perfecta con IA y Recomponer con IA, las cuales permiten corregir al instante malas composiciones o rescatar fotos grupales en las que alguien cerró los ojos.

Toma perfecta con IA del nuevo OPPO Reno14 5G. | Foto: Cortesía OPPO

Recomposición con IA del nuevo OPPO Reno14 5G. | Foto: Cortesía OPPO

Diseño a la medida

Mientras que muchos smartphones mantienen un diseño minimalista discreto, OPPO sorprende con una filosofía expresiva, reemplazando los colores estáticos y apostando al diseño OPPO Glow Iridiscente, que utiliza una compleja técnica de 12 capas para crear un acabado que refracta la luz en una aurora fluida y en movimiento.

El nuevo OPPO Reno14 se convertirá en el alma de la fiesta. | Foto: Cortesía OPPO

Además, en su versión Blanco Ópalo ofrece una parte trasera con acabado de vidrio uniforme y aterciopelado, que combina diseño sofisticado con una sensación táctil sedosa.

IA transversal a todo

La mayoría de dispositivos móviles incorporan funciones IA; sin embargo, en muchos casos la experiencia se limita a un truco aislado dentro de una aplicación. La serie OPPO Reno14 rompe con ese enfoque restringido al integrar la inteligencia artificial de forma transversal en todo su sistema.

Gracias a una estrecha colaboración con Google, Gemini forma parte del núcleo del dispositivo, conectándose con aplicaciones esenciales como Notas, Calendario y Reloj. Además, todos los usuarios del OPPO Reno14 recibirán una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro una vez adquieran el producto.

Grandes funcionalidades

El OPPO Reno14 5G incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8350, desarrollado con un proceso de 4 nm y diseñado y configurado por OPPO y MediaTek.

Los resultados son envidiables: un rendimiento multinúcleo de hasta un 20% superior, acompañado de una reducción del consumo energético de hasta el 30%, lo que garantiza una experiencia más fluida y eficiente en cada uso.

La batería de 6000 mAh y la carga rápida SUPERVOOC™ de 80W, diseñadas para durar toda la noche y recargarse en minutos, son otras de las características más destacadas de la serie.

La experiencia se complementa con la fluidez de ColorOS, una herramienta que mantiene el ritmo del teléfono; un sistema de refrigeración avanzado para evitar sobrecalentamiento; AI LinkBoost, que permite una conexión estable en lugares con señal débil; resistencia básica a salpicaduras, y la certificación IP69, líder en la industria.