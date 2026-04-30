OPPO se anota un golazo: figura de la Selección se estrena como nuevo embajador de su marca en Colombia

OPPO se ha convertido en una de las marcas de celulares de mayor crecimiento en Colombia en los últimos años, con modelos de innovación como el Find X9 Pro, el Find X8 Pro o el Reno14 5G. Con el objetivo de seguir consolidando su presencia en el mercado local, la marca china anunció como embajador oficial en el país a Luis Díaz, máxima figura de la Selección Colombia.

Desde OPPO manifestaron que esta alianza busca reconocer el talento, el esfuerzo, la superación y la disciplina de la estrella del Bayern Múnich, reconocido por ser un jugador que trasciende lo deportivo y conecta con millones de colombianos, especialmente con las nuevas generaciones.

“Colombia ha sido un país clave en la historia de OPPO en América Latina. Hoy queremos afianzar nuestra presencia local no solo con innovación de clase mundial, sino también con acciones que generen un impacto positivo en la sociedad. Ese es nuestro compromiso: estar a otro nivel en tecnología, pero también en propósito”, afirmó Du Huayong, el CEO de OPPO Colombia.

El directivo destacó que como embajador oficial, Díaz estará participando en campañas y llevando un mensaje centrado en el uso de la tecnología como herramienta para impulsar oportunidades y visibilizar historias en todo el territorio nacional.

Por su parte, el máximo goleador colombiano en la historia de la Liga de Campeones de Europa señaló que “en la cancha siempre trato de dar lo mejor de mí, y me gusta contar con herramientas que me ayuden a seguir creciendo y a dar siempre un poco más. OPPO representa innovación, calidad y una conexión real con la gente. Para mí es un orgullo representar una compañía que cree en el talento y en todo el potencial que tiene Colombia, porque hoy la tecnología puede abrir muchas puertas y ayudar a que muchos jóvenes descubran su talento y encuentren nuevas oportunidades para salir adelante”.

OPPO se ha convertido en una de las marcas de celulares de mayor crecimiento en Colombia en los últimos años. Foto: Suministrada - API

Campaña de responsabilidad social

Desde OPPO señalaron que este anuncio responde a una visión integral que, además de inspiración e innovación, también tiene un componente de impacto social, pues el acuerdo incluye la campaña ‘Lucho en cada momento’, una alianza con la Fundación Luis Díaz para impulsar el futuro de jóvenes en La Guajira, región de donde es oriundo el 7 cafetero y con la cual mantiene un gran vínculo.

Esta será la primera campaña de responsabilidad social en el país de la marca china, que, en conjunto con Claro, impulsa la entrega de dispositivos tecnológicos de la marca, la instalación de infraestructura de conectividad —incluyendo dispositivos que amplían el acceso a internet en zonas con cobertura limitada—, así como la construcción de un centro de tecnología destinado a la formación en habilidades digitales a través de plataformas en línea de educación, con el objetivo de beneficiar a más de 500 personas de este departamento ubicado en el norte de Colombia.

“La iniciativa no solo acerca herramientas tecnológicas, sino que construye un ecosistema integral de oportunidades que busca cerrar brechas educativas y potenciar el talento local de jóvenes en La Guajira. La apuesta es que estos recursos se conviertan en habilitadores reales de acceso, aprendizaje y crecimiento en contextos donde la conectividad y la educación digital aún representan un desafío”, manifestaron desde la empresa tecnológica.

El Find N6 llega de la mano con Díaz

Con la alianza de Luis Díaz también se anunció la llegada por primera vez al país de la serie encabezada por el smartphone plegable flagship OPPO Find N6. Este nuevo modelo redefine la experiencia del segmento al incorporar el primer diseño con pliegue prácticamente imperceptible al tacto.

Este avance permite disfrutar de una pantalla interna completamente plana, elevando la experiencia visual. Además, el dispositivo integra herramientas como Free-Flow Window que potencian la productividad y posicionan al OPPO Find N6 como un equipo diseñado tanto para el entretenimiento como para el trabajo. Ya está disponible en Colombia, en titanio estelar y naranja.

Con estos anuncios, OPPO refuerza su compromiso con el país y redefine su rol en la industria: la marca que trasciende la innovación tecnológica para convertirse en un motor del talento joven colombiano y un aliado de progreso social. Así lo resaltó Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia, quien agregó que “el nuevo momento de OPPO marca una evolución: de innovar a generar impacto. Es escuchar, conectar y aportar al desarrollo del país. Colombia nos ha abierto sus puertas y hoy respondemos con hechos”.

*Contenido elaborado con el apoyo de OPPO