‘Nacimos para ascender’: un manifiesto para vivir desde la maestría y el propósito

El agotamiento y la presión parecen ser la norma en el ecosistema productivo actual. Bajo ese contexto Nacimos para ascender, el libro que acaba de presentar Alexa Oviedo, propone una ruptura definitiva con la narrativa tradicional en la que se cree que el ser humano logra sus aprendizajes únicamente a través del sacrificio y del dolor. “Somos seres perfectibles que podemos estar en mejora continua para asegurar el camino al ascenso y vivir con maestría”, expresó la autora durante la presentación de su libro.

Ingeniera, experta en asuntos de sostenibilidad; fundadora y CEO de O3 Smart Cities, una organización que acompaña la transición energética de las organizaciones; esta empresaria es también coach de parejas, un rol que desarrolla junto con su esposo Douglas Olaya.

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“Alexa nos está invitando a conectarnos con el asombro de existir. Ella es la prueba viviente de que sabe profundamente lo que significa ‘Nacer para ascender’, pues la he visto superar obstáculos y hacer lo que para muchos parece imposible”, narró durante el evento en la librería ‘El gato que lee y bebe’, en Bogotá.

Olaya se refiere a dos momentos puntuales en la vida de su esposa, sobre los que se basa la tesis del libro. Durante su infancia, Oviedo enfrentó enfermedades que amenazaron su bienestar físico y contra todo pronóstico, superó los vaticinios médicos. Esta resiliencia se puso a prueba nuevamente con un diagnóstico devastador sobre la vida de su hijo durante el embarazo.

“Le entregué la carga a Dios y supe qué significaba rendirse”, recordó la autora sobre el difícil momento durante la gestación y los primeros años de su hijo. “Alexa ha aprendido la maestría de vivir abrazando su historia, independientemente de los obstáculos”, añadió su esposo.

El propósito como eje de transformación

En 2020, Oviedo esculpió con precisión y claridad su propósito de vida. “Le pregunté a mi fuente confiable: Dios. Le consulté sobre mi capacidad transformadora y le pedí que me enseñara a compartirla”. Bajo esa premisa, nació su misión de acompañar a parejas que buscan en conjunto un propósito de trascendencia. Y a partir de allí, se gestó Nacimos para ascender.

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El texto es un manifiesto sobre la maestría de la vida que invita a los lectores a construir un legado de servicio y trascendencia, fundamentado en un propósito claro que les permita “ascender por grados de amor y belleza hasta lo universal, a través de la manifestación pura de un propósito de vida”, como lo expresa Douglas Olaya. El ascenso es una “oportunidad de evolución” accesible para todo aquel que elija transformar su realidad, añade la autora.

El libro explora pilares fundamentales para el crecimiento personal:

Liderazgo del alma: creer en el potencial humano y el fortalecimiento de habilidades a través del acompañamiento para su desarrollo.

creer en el potencial humano y el fortalecimiento de habilidades a través del acompañamiento para su desarrollo. Prácticas para la evolución: el uso de la resiliencia en la vida personal y en equipos de trabajo, al entender que “el ascenso es parte natural de la vida de todo ser humano”.

el uso de la resiliencia en la vida personal y en equipos de trabajo, al entender que “el ascenso es parte natural de la vida de todo ser humano”. Conexión con la abundancia: una invitación a soltar las cargas y la presión externa para conectar con una abundancia sin límites.

Nacimos para ascender es una guía que incluye preguntas para orientar al lector hacia su propia autorrealización. La obra, disponible en Amazon, Librería Nacional, El gato que lee y bebe, entre otras librerías, invita a “silenciar el ruido externo” y recordar que cada persona es una luz puesta en la tierra que está llamada a aceptar sus talentos y multiplicarlos para construir un legado.