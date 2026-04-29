Cuidemos la casa de todos: el mensaje de Homecenter a los jóvenes

Homecenter y Constructor promueven el cuidado del ambiente y el uso responsable de los residuos. Su objetivo es generar conciencia en la ciudadanía sobre los hábitos de consumo, el reciclaje y el manejo adecuado de los recursos naturales en el hogar.

A través de la iniciativa “Cuidemos la casa de todos”, enfocada en promover acciones cotidianas orientadas al cuidado ambiental, la compañía reunió a estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Agraria.

El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la educación ambiental y con un mensaje claro: la gestión de residuos no depende únicamente de los sistemas de recolección o de la infraestructura, también de las decisiones individuales.