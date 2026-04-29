Banco de Bogotá estrena códigos QR para todas sus llaves Bre‑B sin necesidad de datáfono. ¿Cómo funciona?

El Banco de Bogotá anunció una expansión de su plataforma de pagos digitales con la habilitación de códigos QR asociados a las llaves personales de Bre-B.

La nueva funcionalidad permite a los usuarios generar y compartir QR, para recibir pagos de manera inmediata desde cualquier banco o billetera digital, sin necesidad de un dispositivo adicional y sin ningún costo para ninguna de las dos partes de la transacción.

Los códigos se crean desde la app o el sitio web del banco. Una vez generados, el usuario puede imprimirlos en físico o distribuirlos por canales digitales como SMS, WhatsApp o redes sociales. El sistema es interoperable con cualquier entidad del sistema financiero colombiano, lo que significa que el pagador no necesita ser cliente del Banco de Bogotá para completar la transferencia.

La herramienta también permite crear códigos QR con un monto predefinido. Con esa opción, el pagador no necesita ingresar manualmente la llave ni la cantidad a transferir, lo que reduce los errores de digitación. Según el banco, ese mecanismo simplifica la experiencia tanto para quien cobra como para quien paga.

La entidad señaló que la funcionalidad está orientada, entre otros, a emprendedores, trabajadores independientes y pequeños comercios que buscan recibir pagos digitales sin contratos con operadores ni equipos especializados.

“La integración entre códigos QR y múltiples llaves amplía las capacidades del ecosistema con soluciones adaptadas a distintas dinámicas de uso, desde pequeños cobros cotidianos hasta esquemas empresariales que requieren mayor flexibilidad en la administración de pagos. Hoy recibir pagos debe ser tan fácil como vender”, explicó Jorge Castaño, vicepresidente corporativo de activos financieros y eficiencia de AVAL y presidente del Banco de Bogotá.

El único requisito es tener instalada la aplicación del Banco de Bogotá en el celular o acceso al sitio web desde un computador. Actualmente tienen 4,8 millones de llaves Bre-B registradas de personas naturales, con un promedio de cerca de 1,3 millones de transferencias mensuales.

Para las empresas, el banco habilitó la posibilidad de vincular múltiples llaves a un mismo perfil de recaudo. Las opciones disponibles incluyen el MID (código de comercio), el NIT, el correo electrónico, el número de celular y llaves alfanuméricas personalizadas. Esa combinación de opciones permite a las organizaciones organizar sus ingresos por área, sucursal o línea de negocio, con mayor control y trazabilidad sobre cada pago recibido.

*Cpntenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá.