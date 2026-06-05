Evite sanciones en 2026: estos son los ingresos que lo obligan a declarar IVA

Como es costumbre cada año, el calendario tributario de la Dian avanza con distintas fechas límite para el pago de impuestos, que los contribuyentes deben cumplir como parte de sus obligaciones ciudadanas. Son varios los tributos clave que deben pagarse oportunamente para evitar sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Actualmente, miles de trabajadores independientes están obligados a cobrar IVA durante 2026. Entre los requisitos se encuentra superar determinados niveles de ingresos o contratación. Es importante tener en cuenta que la obligación tributaria no surge a partir de una notificación de la entidad, sino de manera automática cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa.

La Dian recuerda que la obligación de cobrar IVA surge automáticamente al cumplir los requisitos legales, incluso sin una notificación previa. Foto: Getty Images/iStockphoto

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Entre las condiciones que obligan a cobrar el IVA se encuentra haber obtenido ingresos superiores a 3.500 UVT durante el año fiscal anterior. Para 2026, esa cifra equivale a 183.309.000 pesos, teniendo en cuenta que la UVT para este año está fijada en 52.374 pesos.

Si supera este nivel de ingresos, un trabajador independiente debe empezar a asumir la responsabilidad frente al IVA.

Respecto a los contratistas del Estado, es importante tener en cuenta que en estos casos se aplica un tratamiento diferente. Esto se debe a que la obligación relacionada con el IVA se genera cuando los contratos superan las 4.000 UVT, equivalentes a 209.496.000 pesos. Es decir, un contratista del Estado debe asumir este impuesto si el valor total de su contrato supera ese monto.

Además del cobro del impuesto, los responsables de IVA deben cumplir con facturación electrónica, declaraciones tributarias y otros deberes formales. Foto: Harold - stock.adobe.com

Un trabajador independiente responsable del IVA también está obligado a facturar electrónicamente sus servicios y a presentar las declaraciones tributarias correspondientes.

Esto implica, además, que debe cumplir con obligaciones como conservar la documentación que respalda su actividad económica y atender los requisitos de facturación establecidos por la normativa vigente.

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Más allá de enfocarse únicamente en el pago de los impuestos, es importante prestar atención a las obligaciones administrativas y de cumplimiento que surgen al convertirse en responsable del IVA.

Si es independiente o contratista del Estado, revise sus ingresos y contratos. Podría estar obligado a asumir nuevas responsabilidades tributarias durante este año. Foto: Aymer Andrés Álvarez