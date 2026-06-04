José Manuel Restrepo asegura que el gobierno Petro va a ser el “campeón mundial de la deuda pública en la historia de Colombia”

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en medio del programa Vélez por la mañana, lanzó una fuerte crítica al manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, al advertir que el país recibirá unas cuentas fiscales “absoluta y totalmente destrozadas” al finalizar la actual administración.

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Según Restrepo, la situación fiscal del país refleja un deterioro significativo en varios indicadores clave. “Los colombianos tienen que entender qué es lo que está sucediendo y lo que vamos a recibir. No solamente van a dejar la olla raspada, sino que se van a llevar la olla y la van a dejar empeñada”, afirmó.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Uno de los principales argumentos expuestos por el exfuncionario es el aumento del déficit primario, indicador que mide la diferencia entre ingresos y gastos del Estado sin incluir los costos financieros de la deuda. De acuerdo con sus cifras, este déficit pasó de -0,3 % del PIB hace dos años a -3,5 % del PIB en la actualidad.

“En solo dos años, el gobierno Petro aumentó más de diez veces el déficit primario. Eso es una vergüenza y solamente tiene una causa: el derroche de gasto público indiscriminado y la incapacidad de generar un crecimiento económico respaldado por la inversión privada”, sostuvo.

Restrepo también alertó sobre el crecimiento de la deuda pública durante el actual gobierno. Según explicó, el saldo de la deuda pasó de 800 billones de pesos a más de 1.215 billones de pesos en los últimos tres años y medio, lo que representa un incremento superior al 50 %.

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“El gobierno Petro va a ser el campeón mundial de la deuda pública en la historia de Colombia”, aseguró el exministro, quien atribuyó este aumento al déficit fiscal y al manejo de las finanzas públicas por parte de la administración nacional.

Otro de los aspectos que preocupa a Restrepo es la reducción de la liquidez del Estado. En ese sentido, señaló que la caja de la Nación ha registrado caídas de hasta el 80 %, una situación que, en su opinión, incrementa los riesgos para la estabilidad financiera del país.

La deuda pública de Colombia viene al alza. Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, advirtió que el deterioro de las cuentas públicas también está impactando la percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Según indicó, la prima de riesgo país ha aumentado y el costo de financiamiento del Gobierno, medido a través de los títulos TES, se ha incrementado en más de un 70 % durante los últimos tres años y medio.

“La realidad es una realidad complicadísima”, concluyó Restrepo al referirse al panorama fiscal que enfrentará el próximo gobierno.