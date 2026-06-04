Abelardo de la Espriella arremete de nuevo por polémica de la camiseta de la Selección: “¿Quién es Iván Cepeda y Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer?”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió nuevamente contra los señalamientos impulsados por el senador, y también candidato, Iván Cepeda sobre limitar el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades de carácter electoral.

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En entrevista con SEMANA, De la Espriella aseguró que cualquier intento de prohibir el uso de la camiseta nacional constituye una señal de alerta sobre posibles restricciones a derechos fundamentales.

“¿Quién es el señor Iván Cepeda y Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer o si podemos o no honrar los símbolos patrios? (…) Eso lo que muestra es lo autoritario que puede llegar a ser un tipo como Cepeda, que fue criado en países comunistas y que ha sido defensor de los regímenes absolutistas en el hemisferio”, dijo de la Espriella.

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Iván Cepeda, candidato presidencial, el primero de junio de 2026, en Bogotá. Y, a la derecha, la camiseta de la Selección Colombia Foto: Fotos de AFP y SEMANA, respectivamente

Según afirmó, los colombianos deben tener la libertad de portar símbolos que representen su identidad y orgullo por el país sin que ello sea objeto de limitaciones políticas.

El aspirante también hizo referencia a los recientes actos de vandalismo contra el bus de la selección al que le pegaron publicidad de la campaña de Cepeda y Quilcue; y señaló que estos hechos, sumados al debate sobre la camiseta de la Selección, reflejan lo que calificó como una tendencia autoritaria por parte de algunos sectores políticos.

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El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella celebró con la camiseta de la Selección Colombia los resultados de la primera vuelta. Foto: 1. Colprensa / 2. Rama Judicial

De la Espriella dirigió críticas tanto al presidente Gustavo Petro como a Cepeda, al cuestionar que definan qué símbolos pueden ser exhibidos por los ciudadanos en espacios públicos. En sus declaraciones, relacionó las posiciones del senador con modelos políticos de corte comunista y advirtió sobre lo que considera riesgos para las libertades democráticas.

“La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña”, escribió en su cuenta de X. En el mismo mensaje sostuvo que “la camiseta no se censura y Colombia es de todos”, lo que reitera que continuará utilizándola durante sus actividades políticas y de campaña.