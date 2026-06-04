Abelardo de la Espriella arremete de nuevo por polémica de la camiseta de la Selección: “¿Quién es Iván Cepeda y Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer?”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió nuevamente contra los señalamientos impulsados por el senador, y también candidato, Iván Cepeda sobre limitar el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades de carácter electoral.
🚨 ¡Tarjeta roja al autoritarismo!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 4, 2026
La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional.
Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y… pic.twitter.com/MZjKtByaSG
En entrevista con SEMANA, De la Espriella aseguró que cualquier intento de prohibir el uso de la camiseta nacional constituye una señal de alerta sobre posibles restricciones a derechos fundamentales.
“¿Quién es el señor Iván Cepeda y Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer o si podemos o no honrar los símbolos patrios? (…) Eso lo que muestra es lo autoritario que puede llegar a ser un tipo como Cepeda, que fue criado en países comunistas y que ha sido defensor de los regímenes absolutistas en el hemisferio”, dijo de la Espriella.
Según afirmó, los colombianos deben tener la libertad de portar símbolos que representen su identidad y orgullo por el país sin que ello sea objeto de limitaciones políticas.
El aspirante también hizo referencia a los recientes actos de vandalismo contra el bus de la selección al que le pegaron publicidad de la campaña de Cepeda y Quilcue; y señaló que estos hechos, sumados al debate sobre la camiseta de la Selección, reflejan lo que calificó como una tendencia autoritaria por parte de algunos sectores políticos.
De la Espriella dirigió críticas tanto al presidente Gustavo Petro como a Cepeda, al cuestionar que definan qué símbolos pueden ser exhibidos por los ciudadanos en espacios públicos. En sus declaraciones, relacionó las posiciones del senador con modelos políticos de corte comunista y advirtió sobre lo que considera riesgos para las libertades democráticas.
“La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña”, escribió en su cuenta de X. En el mismo mensaje sostuvo que “la camiseta no se censura y Colombia es de todos”, lo que reitera que continuará utilizándola durante sus actividades políticas y de campaña.