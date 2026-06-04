“Prohibir su uso es un grave precedente”: Duque se pone la camiseta de la Selección tras decisión judicial en contra de Abelardo de la Espriella

La controversia por el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña presidencial sumó una nueva voz de peso. El expresidente Iván Duque publicó una fotografía vistiendo la camiseta amarilla de la Tricolor y defendió el derecho de los ciudadanos para usarla libremente, luego de que una jueza ordenara al candidato Abelardo de la Espriella suspender, por ahora, el uso de la prenda como símbolo de campaña.

“Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana porque soy libre”: José Manuel Restrepo

“La camiseta de la Selección la podemos usar para estar en la calle, en la casa, en el gimnasio, votando, bailando, leyendo, estudiando o trabajando, porque somos un país libre”, escribió Duque en su cuenta de X.

El exmandatario agregó que cada ciudadano puede darle a la camiseta el significado que desee y advirtió que prohibir su uso constituye “un grave precedente” que atenta contra las libertades y la Constitución.

La publicación llega horas después de que el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá ordenara como medida provisional que Abelardo de la Espriella y su movimiento, Defensores de la Patria, se abstengan de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia dentro de actividades políticas, sobre todo con miras a la segunda contienda electoral, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela presentada por un ciudadano.

“Debe ir dirigido a una práctica deportiva”: la frase clave del fallo que le prohibió a De la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia

La decisión que desató el debate

La polémica comenzó tras las críticas de sectores políticos al uso recurrente de la camiseta por parte de De la Espriella y sus seguidores durante la campaña presidencial, sobre todo el mismo día de los resultados de la primera vuelta para escoger el presidente del país.

El candidato Iván Cepeda calificó esa práctica como un acto “oportunista” y pidió revisar sus implicaciones jurídicas, lo que abrió un debate nacional sobre la utilización de símbolos que representan a todos los colombianos.

Posteriormente, la Federación Colombiana de Fútbol reiteró que la Selección y sus insignias no participan en política y pidió que sus símbolos se mantengan al margen de las disputas electorales. Además, aclaró que no distribuye camisetas ni respalda campañas políticas.

Duque se pone la camiseta de la Selección Colombia

En medio de la discusión, Duque decidió intervenir con un mensaje que rápidamente se viralizó. “Por nuestra libertad, por nuestros derechos y por una Colombia unida, todos nos ponemos la camiseta de nuestra patria para defenderla y honrarla”, afirmó el exjefe de Estado.

Su pronunciamiento se suma al de otras figuras cercanas a la campaña de De la Espriella, como el exministro José Manuel Restrepo, quien también aseguró que usará la camiseta de la Selección Colombia cuando lo considere pertinente, con el argumento de que se trata de una expresión de libertad individual.

“En el marco de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad, yo usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Eso significa que la usaré hoy, mañana o el día que sea necesario porque soy libre y tengo la libertad suficiente para decidir cuándo quiero usarla y cuándo no”, aseguró Restrepo en sus redes sociales.

La discusión ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial y en vísperas del Mundial de 2026, un contexto que convirtió la camiseta de la Selección Colombia en uno de los símbolos más debatidos de la actual contienda política.