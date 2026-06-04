¿Pueden sancionar a quienes usen la camiseta de la Selección Colombia? Expertos responden tras fallo contra Abelardo de la Espriella

Ante las dudas que han surgido por la medida cautelar proferida por una jueza de conocimiento, en la que prohibió, por ahora, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia, varios expertos juristas se pronunciaron.

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En ese sentido, varios abogados despejaron una pregunta en particular: ¿los ciudadanos que se pongan la camiseta de la Selección Colombia también serán sancionados? Pues bien, en diálogo con SEMANA, Sergio Clavijo, abogado constitucionalista, respondió esa inquietud.

“A la pregunta que se hace sobre si las personas que se pongan la camiseta recibirían una sanción, la respuesta es no, porque la acción de tutela tiene un efecto interpartes”, expresó Clavijo.

Y explicó en su análisis: “El hecho de que se porte la camiseta de Colombia, máxime que estamos a pocos días del inicio del Mundial, considero que es una decisión desacertada que rompe con el orden constitucional, porque consideramos que parte de una premisa falsa”.

No obstante, la funcionaria judicial que tomó esa controvertida medida manifestó en el fallo: “(…) para restablecer los derechos fundamentales posiblemente cercenados y resguardar el equilibrio de esos derechos fundamentales aquí confrontados y que le asisten al actor, como son de proteger el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al derecho de elegir y ser elegido, se concede la medida cautelar”.

Y agrega el documento: “Se ordena al ciudadano y candidato presidencial, señor Abelardo Gabriel de la Espriella, y al Partido Político Defensores de la Patria, para que de manera inmediata se abstenga de utilizar o exhibir en su campaña electoral y publicitaria para la segunda vuelta de elección presidencial, en las redes sociales, medios de comunicación y difusión y demás medios de información y tecnologías de comunicación de su candidatura presidencial, la camiseta oficial de la Selección Colombiana de fútbol”.

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Finalmente, dejó claro la jueza: “Se le advierte al señor Abelardo Gabriel de la Espriella y los miembros de su partido Defensores de la Patria que esta orden judicial es de inmediato cumplimiento y su desacato conlleva las sanciones legales pertinentes”.