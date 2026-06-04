“La estupidez no tiene límite”: Humberto de la Calle cuestiona medida que impide a Abelardo de la Espriella usar camiseta de la Selección

Humberto de la Calle reaccionó a la decisión de un juez de la república de prohibirle al candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella, portar la camiseta de la Selección Colombia con fines políticos.

De la Calle recordó que en la campaña de 2018, en la que él fue candidato, uno de los sectores políticos comenzó a vestir ese emblema nacional y su decisión fue comprar una camiseta para cada uno de los aspirantes a la Casa de Nariño. Luego, hizo que todos estos las firmaran en el marco de un debate presidencial.

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“La idea era indicar que, aunque la camiseta no es un símbolo nacional oficial, era mejor preservar su neutralidad en la política partidista. Así se logró”, relató el excandidato y excongresista.

El juzgado 120 penal municipal de conocimiento de Bogotá emitió una medida cautelar en medio del estudio de una acción de tutela contra De la Espriella, proceso que interpusieron después de que el candidato vistiera esa prenda en repetidos eventos públicos.

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“Ahora una juez le ha prohibido ‘a los colombianos’ usar la camiseta. Se entiende la intención, pero no solo es algo abusivo, sino realmente un absurdo monumental, una carcajada mundial. De paso, el efecto es contrario. Ese fallo le ayudará a Abelardo. ¿Y cómo pretende la juez controlar el desacato? ¿Un policía para cada ciudadano? La estupidez no tiene límite”, concluye De la Calle.