El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió a la decisión del sector afín al presidente Gustavo Petro de desistir de la búsqueda de una asamblea nacional constituyente, después de que el comité promotor de esa iniciativa decidiera frenar esa propuesta.

“Hoy el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha dado por concluida la recolección de firmas de esta iniciativa”, destacó Cepeda.

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El aspirante a la Casa de Nariño resaltó que ese comité se sumó a la propuesta de su campaña de buscar un gran acuerdo nacional en el que el respeto a los derechos humanos sea una prioridad para el Gobierno nacional.

Asimismo, reconoció que la Constitución Política de 1991 ha sido uno de los mayores logros que ha tenido Colombia en su historia y aseguró que desde el inicio de la campaña asumió un compromiso “inquebrantable” con los principios de esta.

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“Es el momento de la unión y la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas. En general, con todos aquellos y aquellas que defendemos la vida”, consideró el candidato.

Cepeda aseguró que el Estado social de derecho “está en peligro” por el proyecto político de su contendor, Abelardo de la Espriella, calificándolo como una propuesta autoritaria y regresiva en los asuntos sociales. En contraste, afirmó que el proyecto de la Alianza por la Vida que él representa está comprometido con los principios fundadores del país.

“Desde el inicio de la campaña electoral he asumido un compromiso inquebrantable con esos principios. Me he comprometido a respetar las leyes y las instituciones de la República. Soy un demócrata. Aspiro a una Colombia más justa, más libre y más equitativa, una nación en la que todos y todas tengamos un lugar como personas libres, pero también con derechos y responsabilidades”, aseguró Cepeda.

El presidente Gustavo Petro también aceptó desistir de la constituyente. Sin embargo, en sus filas ya se habla de qué otros caminos podrían transitarse para hacer realidad las reformas sociales.