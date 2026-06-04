El ministro del Trabajo Antonio Sanguino aseguró que, una vez retirada la propuesta de la asamblea nacional constituyente, existen otras rutas para defender las banderas del Gobierno nacional.

Sanguino afirmó que la prioridad del sector político que representa el presidente Gustavo Petro sigue siendo hacer realidad las reformas sociales, objetivo sobre el que, asegura, pueden existir otras rutas para concretarlas.

Comité promotor de la constituyente desiste de convocar a asamblea nacional

“La Constituyente era un mecanismo constitucional para destrabarlas. Hoy se retira el proyecto, pero existen otras rutas, a través de la movilización popular y ciudadana, para defenderlas y hacerlas realidad”, expresó el funcionario de la administración Petro.

El comité promotor nació de las entrañas del petrismo y el fin de la propuesta se anuncia justo después de la derrota que sufrió el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la primera vuelta presidencial. Ahora Cepeda tiene que acercarse al centro para conquistar votos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

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“En reunión con el presidente Gustavo Petro y el comité promotor de la iniciativa ciudadana, hemos decidido que la prioridad sigue siendo la misma: sacar adelante las reformas sociales que permanecen bloqueadas”, expresó Sanguino.

El ministro asegura que el Gobierno ha coincidido con el sentir popular de querer convocar a una constituyente, pero que la decisión de la Casa de Nariño es no permitir que esa discusión “distorsione” el debate electoral.

El presidente Petro defendió la decisión en que “la decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”.

Aunque el anuncio del petrismo abona el terreno para que alcancen consensos con el centro, los opositores piden que se retire el proyecto del Congreso como una muestra de que esa decisión quedó en firme.,