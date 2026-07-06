El fuerte mensaje de la presidenta de la Corte Constitucional: “Si los jueces perdemos la autonomía (...), la Constitución se convierte en un pergamino inútil”

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo un enérgico llamado con el fin de proteger y defender la Constitución Política de 1991, y la separación de los poderes públicos que ahí se encuentran consignados.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, advirtió que la Constitución se podría convertir en un “papel inútil”, si no se respeta la independencia judicial. Su pronunciamiento se dio en medio de la conmemoración de los 35 años de la carta política.… pic.twitter.com/IiMtv7dd1N — Revista Semana (@RevistaSemana) July 6, 2026

En medio de su discurso por la celebración de los 35 años de la carta política colombiana, la magistrada Meneses enfatizó la necesidad de defender el trabajo de la Rama Judicial, respetando y acogiendo las decisiones que se toman.

Esto porque se parte de la premisa de que todas las decisiones judiciales se toman en derecho, con el acatamiento de la ley y la jurisprudencia.

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“La independencia judicial es el pilar de este edificio. Si los jueces perdemos la autonomía para fallar y nos sometemos al vaivén de las pasiones políticas o a las presiones de los poderes de turno, la Constitución se convierte en un pergamino inútil”, advirtió.

Por esto, la defensa de la Constitución Política es clave para el Estado social de derecho en pro de la convivencia de toda la comunidad.

“Defender a la Corte no es defender a las personas que circunstancialmente ocupamos estas magistraturas, es defender el derecho del ciudadano de a pie a encontrar un límite infranqueable frente a los abusos del poder”, añadió.

La presidenta del alto tribunal señaló que todos los funcionarios y trabajadores de la Rama han asumido una gran responsabilidad para proteger la legislación.

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“Todos los servidores públicos estamos vinculados a la más alta responsabilidad de un actuar ético subordinado a los mandatos de la Carta Política”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a defender a la Constitución de 1991 frente a todos los ataques que se han presentado recientemente.

El mandatario distrital aseguró que ahora no es momento para hablar de una sustitución y mucho menos de una modificación de la carta política.

Asimismo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que hay una “tensión” entre la protección de niños reclutados por grupos armados y la versión del Gobierno Petro de que mueren en bombardeos porque son “combatientes”.