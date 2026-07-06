“Puede ser mayor”: la Defensoría del Pueblo desmiente a MinDefensa y dice que serían más los niños muertos en bombardeos en el Gobierno Petro

El instituto forense advirtió en una rueda de prensa que al menos 65 niños fallecieron como consecuencia de los bombardeos adelantados por la fuerza pública en diferentes operativos y en distintas regiones del país.

Más de 60 menores de edad muertos en bombardeos de Gobierno Petro

“Tenemos una estadística de aproximadamente 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual. Las edades generalmente están entre 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló Medicina Legal.

El propio director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, entregó los detalles y las cifras de los menores fallecidos producto de los bombardeos durante los últimos cuatro años, justamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La cifra generó una polémica nacional que tuvo una respuesta del Ministerio de Defensa.

“Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero, específicamente en bombardeos, ese no es el número”, expresó el ministro Sánchez.

Ahora es la defensora del pueblo Iris Marín, la que interviene en esta discusión e incluso aseguró que serían más los niños muertos por bombardeos que adelantados en los operativos que adelanta contra grupos criminales, bombardeos que son autorizados por el propio presidente de la república, Gustavo Petro.

“Las tenemos, son muy altos; si mal no recuerdo, más de 60 menores de edad que habrían muerto, pero es posible que en una cifra más actualizada sea mayor”, señaló la defensora del pueblo sobre los hechos que dejaron a menores víctimas de los bombardeos del Gobierno.

El hecho resultó curioso y polémico porque fue el gobierno del presidente Gustavo Petro el que aseguró que no habría bombardeos y criticó en muchas oportunidades operativos similares que, desafortunadamente, dejaron a menores de edad muertos por cuenta de las instrucciones de los gobiernos de turno.