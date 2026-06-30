Nuevo proyecto del Gobierno nacional buscaría aumentos en aranceles para motocicletas y cascos de moto

Durante los últimos días, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto normativo con el que busca fortalecer la producción local y al mismo tiempo reforzar el sistema arancelario del país.

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El decreto emitido es conocido como el esquema de “aranceles inteligentes”, una iniciativa que busca incrementar de manera temporal los impuestos a determinados bienes importados provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

A través de este proyecto, varios sectores del país podrían registrar aumentos en los precios de algunos productos. Uno de ellos es el automotor, ya que artículos como cascos para motociclistas y motocicletas podrían verse involucrados si el decreto es adoptado oficialmente.

Lo que implica unos “aranceles inteligentes”

El objetivo del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, es poder establecer un sistema donde los aranceles del país sean aplicados con base en ciertas condiciones.

Industrias como acero, plástico y metalmecánica serían beneficiadas con la medida. Foto: Colprensa

Una de ellas es el nivel de producción nacional que tiene cada sector comercial del país, evaluando el impacto que tienen en la industria local y cómo compiten con aquellos mercados externos.

Se estima que, con esta estrategia, industrias vinculadas al sector del acero, madera, plástico, metalmecánica y petroquímica sean las más beneficiadas.

De acuerdo con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, la meta es realizar una estructura de aranceles que sea mucho más firme y que tenga la capacidad de poder responder a aquellas necesidades que las cadenas productivas tienen.

Al mismo tiempo, se prioriza proteger la fabricación nacional que presenta una posibilidad de expandirse.

¿La nueva medida genera algún cambio para los cascos de moto?

Si bien el decreto publicado por el Ministerio de Comercio no menciona de manera explícita productos vinculados al sector automotor, como cascos para motociclistas o motocicletas, sí incluye bienes importados que podrían estar relacionados con esta industria.

Sectores como la metalmecánica, el plástico, la petroquímica, los cables eléctricos e incluso los productos autoadhesivos abarcan elementos y componentes que hacen parte de la fabricación de un casco.

Cascos de moto y sus componentes podrían verse afectados por cambios arancelarios. Foto: Getty Images/Connect Images

También se pueden añadir otros productos como las motocicletas, repuestos, ropa de seguridad o tecnología implementada en el sistema del vehículo. Cada una de ellas puede estar sujeta a cambios arancelarios.

No obstante, es importante reiterar que el decreto aún se encuentra en proceso de desarrollo y aprobación.

A día de hoy, el proyecto está en etapa de consulta pública, lo que indica que cualquier ciudadano, gremio o sector puede analizar y compartir su opinión al respecto. Tras estos procesos, se definirá si el decreto será expedido, modificado o rechazado.