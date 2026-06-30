Atentos al cambio: de esta forma regirá el pico y placa en Medellín durante la semana del 30 de junio hasta el 5 de julio

El Valle de Aburrá comienza una nueva semana de movilidad y circulación vehicular en su país, en donde la Alcaldía de Medellín informó sobre la medida de Pico y Placa que se regirá en la ciudad a partir del martes 30 de junio hasta el domingo 5 de julio.

Pico y placa en Cali del 30 de junio al 5 de julio: evite sanciones

La meta del distrito es que, a través de esta restricción, la capital del departamento de Antioquia tenga una mayor fluidez vial en sus principales vías y calles.

Para el caso de los carros, la medida se realiza por medio del último número de las placas; mientras que para las motos, el que se tiene en cuenta es el primer número de la placa.

Asimismo, se reitera que, para la aplicación del Pico y Placa en vehículos y motocicletas, el horario establecido por la alcaldía empieza desde las 5:00 a.m. y finaliza a las 8:00 p.m.

Mientras que el horario de los taxis que se encuentran en el Valle de Aburrá, las restricciones impuestas por el distrito comienzan a partir de las 6:00 a.m. y terminan a las 8:00 p.m. Se tiene en cuenta el último número de la placa.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos que van a conducir por las vías de Medellín a respetar las normas de tránsito; en caso de incumplirlas, se verán sancionados con una sanción económica.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, aquellos que transiten cuando su carro o moto se encuentra en la restricción del Pico y placa recibirán una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

¿Cómo regirá el Pico y Placa en Medellín?

La Alcaldía de Medellín ha mantenido la rotación de Pico y Placa que había sido establecida a comienzos del 2026. Se estima que para el mes de agosto, el Valle de Aburrá efectúe un cambio.

Teniendo en cuenta esto, Medellín tendrá su jornada de Pico y Placa de la siguiente manera para carros particulares y motos:

Carros particulares

Martes 30 de junio: 0 y 3

Miércoles 1 de julio: 4 y 6

Jueves 2 de julio: 5 y 9

Viernes 3 de julio: 2 y 8

Sábado 4 de julio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 5 de julio: No aplica la medida de pico y placa

Motocicletas

Martes 30 de junio: 0 y 3

Miércoles 1 de julio: 4 y 6

Jueves 2 de julio: 5 y 9

Viernes 3 de julio: 2 y 8

Sábado 4 de julio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 5 de julio: No aplica la medida de pico y placa

Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

En el caso de taxistas, el Pico y Placa será de la siguiente forma:

Martes 30 de junio: 0

Miércoles 1 de julio: 1

Jueves 2 de julio: 7

Viernes 3 de julio: 3

Sábado 4 de julio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 5 de julio: No aplica la medida de pico y placa