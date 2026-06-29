Pico y placa en Bogotá: restricciones del 30 de junio al 5 de julio

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad dieron a conocer la rotación del pico y placa para la semana del 30 de junio al 5 de julio. La restricción aplica de lunes a viernes para los vehículos particulares, de acuerdo con el último dígito de la placa.

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Quienes incumplan la medida de pico y placa en Bogotá se exponen a una multa cercana a los $ 650.000, además de la inmovilización del vehículo y los costos por el servicio de grúa y patios.

Pico y placa para carros particulares del 30 de junio al 5 de julio

La restricción vehicular tiene un horario para carros particulares que inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m.

Martes 30 de junio: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 1 de julio: circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2 de julio: circulan los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3 de julio: circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 4 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Los vehículos particulares que entren entre las excepciones del pico y placa, podrán circular libremente. Foto: Getty Images

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Pico y placa para taxis del 30 de junio al 5 de julio

El horario para taxis inicia a las 5:30 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m.

Martes 30 de junio: no circulan vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

Miércoles 1 de julio: no circulan vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

Jueves 2 de julio: no circulan vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

Viernes 3 de julio: no circulan vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

Sábado 4 de julio: no circulan vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Domingo 5 de julio: no aplica la medida de pico y placa.