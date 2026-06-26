Carros y motos en remate; así será la nueva subasta de la SAE

Una nueva subasta ha sido abierta en línea para el interés de varios ciudadanos del país, al igual que personas del exterior, tal como lo confirmó La Sociedad de Activos Especiales (SAE).

¿Cuáles son y cuánto cuestan los autos 0 km más baratos del mercado colombiano en 2026?

Dentro de los activos que estarán disponibles para las personas interesadas se encuentran vehículos, motocicletas, remolques y un lote comercial. Los valores de los productos comienzan desde los $2 millones.

Cada una de estas ofertas se llevará a cabo durante fechas ya programadas y tendrá unos valores base ya establecidos con antelación, siendo distribuidos en diferentes ciudades del país como Neiva, Yumbo, Villavicencio y el municipio de Madrid, Cundinamarca.

Las jornadas de subasta se efectuarán a partir del próximo jueves 2 de julio de 2026 a las 12:00 del mediodía y finalizarán el viernes 3 de julio de 2026 a las 10:30 a.m.

La jornada de subastas reunió a compradores en busca de oportunidades únicas sobre ruedas. Foto: Getty Images

Los productos subastados por la SAE

El catálogo que será subastado para el interés de los participantes y compradores será distribuido en ciudades y municipios de Colombia. Cada una de ellas fue distribuida de la siguiente manera:

Automóviles en el municipio de Madrid (Cundinamarca)

Lote compuesto de un total de 4 vehículos de tipo hatchback, en donde tienen modelos como, por ejemplo, el KIA Picanto EKOTAXI + LX modelo 2015. El valor base que fue fijado para la subasta se encuentra alrededor de los 150 millones de pesos colombianos.

Automóviles en la ciudad de Yumbo (Valle del Cauca)

Lote de 7 vehículos tipo carrocería hatchback con un año promedio de fabricación que corresponde al año 2014. Dentro de las unidades se encuentran incluidos modelos de carro como el Chevrolet Spark. El precio inicial establecido para la subasta se encuentra cerca de los 161 millones de pesos colombianos.

Motocicletas en la ciudad de Neiva (Huila)

Lote de 5 motocicletas, ninguna con carrocería, cuya marca principal es la KYMCO TWIST, modelo del año 2018. La puja inicial para las unidades está en los 11 millones de pesos colombianos.

Motocicleta individual en la ciudad de Villavicencio (Meta)

Unidad de moto perteneciente a la marca Suzuki UR110, modelo 2020 de color gris y negro y sin ningún tipo de carrocería. El valor base para la motocicleta se encuentra alrededor de los 2 millones de pesos colombianos.

Motocicletas en la ciudad de Yumbo (Valle del Cauca)

Lote de 8 motocicletas pertenecientes a la referencia Yamaha BWS 125x, cada una de ellas catalogada como vehículo sin carrocería. El valor base para la subasta se encuentra en los 13 millones de pesos colombianos.

Automóviles y motocicletas ubicados en Neiva, Yumbo, Villavicencio y Madrid (Cundinamarca) estarán disponibles en las jornadas de subasta. Foto: Aisyaqilumar - stock.adobe.com

¿Cómo participar en la puja virtual?

Para todas las personas que tengan pensado participar en las subastas virtuales que se realizarán en próximos días, tienen que cumplir una serie de requisitos y condiciones.

Además, cabe informar que cada uno de estos remates se llevará a cabo en la plataforma El Martillo, la cual es administrada por el Banco Popular.

El primer paso es crear una cuenta en este sitio web, donde el participante deberá diligenciar los datos personales que requiere el sistema, al igual que contar con una cuenta bancaria habilitada para hacer pagos por una PSE

Tras hacer esto, el usuario podrá revisar las ofertas y la descripción de cada lote, entre ellas sus características, ubicación y valor base.

Ya para realizar la puja del vehículo de su interés, se debe efectuar un depósito virtual por los canales autorizados por la plataforma El Martillo, garantizando la autenticidad de este.

Al momento de hacer el depósito, el participante tendrá la capacidad de escoger el lote de su interés y registrar su propuesta económica. Luego de esta acción, la plataforma mostrará el incremento mínimo para mejorar la oferta actual.

En el desarrollo de la jornada, las personas podrán revisar en la plataforma el estado de la subasta.