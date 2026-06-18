¿Cuáles son y cuánto cuestan los autos 0 km más baratos del mercado colombiano en 2026?

Varios de los interesados en comprar un vehículo nuevo en Colombia tienen en cuenta varios factores, siendo uno de los más importantes el precio de estas unidades.

Este es el carro eléctrico más barato en Colombia, ¿cuánto cuesta y qué ofrece?

Para muchas personas, encontrar un carro que hasta ahora ha sido sacado de fábrica y que no supere los 80 millones de pesos en el mercado automotor es muy complicado, teniendo en cuenta cómo los valores y costos varian constantemente.

Además, otros aspectos son tenidos en cuenta, entre ellos las necesidades del comprador, ya que no todos buscan modelos que posean las últimas tecnologías disponibles o elementos premium que destacan sobre lo demás.

Lo que buscan es un nuevo vehículo que sea confiable a la hora de manejar, que tenga una garantía y presente costos de mantenimiento predecibles. Otros elementos viables para los conductores son el uso diario de trabajo o la comodidad de sus familias.

De acuerdo con Mercado Libre, aunque varias de las ofertas de carros han incrementado durante los últimos años, existen varios modelos nuevos cuyos precios no superan los 80 millones de pesos y cumplen con las capacidades de seguridad, consumo y equipamiento que requiere un vehículo.

Los carros nuevos más baratos en Colombia durante el 2026

Según la empresa multinacional, el rango de precios de vehículos nuevos baratos en Colombia es dominado principalmente por hatchbacks y carros sedán compactos, que poseen en sus sistemas motores eficientes, transmisiones manuales y con cada vez más tecnología de serie.

Dentro de los modelos que más destacan están los siguientes:

Renault Kwid

Renault Kwid Foto: Hindustan Times via Getty Images

El modelo Renault Kwid sigue siendo considerado dentro de las marcas tradicionales como el carro nuevo más barato que existe en el mercado colombiano por su atractivo precio, que se encuentra en los $55.990.000 pesos.

El carro tipo SUV posee un motor 1.0 L de 65 caballos de fuerza, con una caja manual de 5 velocidades. No es el vehículo más rápido, pero sí es demasiado eficiente y liviano, pesando un total de 825 kg.

Este modelo es sumamente ideal para uso urbano; ofrece costos de mantenimiento bajos, al igual que una buena economía de combustible.

KIA Picanto

KIA Picanto Vibrant MT Foto: Getty Images

En el mercado automotor, el KIA Picanto es visto como uno de los carros nuevos más completos y balanceados, en donde su mayor atributo es combinar un tamaño urbano con un nivel de seguridad sobresaliente.

La versión más barata de este modelo es la versión Vibrant MT, la cual presenta un precio desde los $57.990.000 y tiene equipado un motor de 1.0 L de 66 caballos de fuerza y 95 Nm. Además, tiene una transmisión mecánica de 5 velocidades.

La Picanto también presenta otras versiones que no superan los $80 millones de pesos, entre ellas la Zenith AT y la GT Line, las cuales tienen un precio desde los $69.990.000 y $77.990.000, respectivamente.

Volkswagen Polo Track

Volkswagen Polo Track Foto: Getty Images

La Volkswagen Polo Track es uno de los hatchbacks más determinantes en el rango de precios de carros nuevos baratos, con un valor desde los $66.990.000 pesos.

El vehículo cuenta con un motor 1.6 de 108 caballos de fuerza. y 155 Nm, además de contar con una transmisión mecánica de 5 velocidades, sumamente capacitada para aquellos viajes en carretera.

Es una alternativa para aquellos compradores que priorizan bastante el espacio interior y quieren tener una sensación de un vehículo “grande”.

Suzuki Swift Híbrido

Suzuki Swift Híbrido Foto: Getty Images

Este modelo es uno de los más interesantes para los conductores que buscan un vehículo nuevo barato, ya que posee una tecnología híbrida real que presenta un valor desde los $74.990.000, el cual está capacitado para reducir el consumo y ofrece un manejo suave.

Posee el nuevo motor Z12E Dualjet 1.2 L de 80 caballos de fuerza y 112 Nm, el cual es acompañado por un generador eléctrico de 2.3 kW.

En cuanto a tecnologías, el modelo tiene más de 15 asistencias avanzadas en la versión GLX, entre ellas un frenado autónomo de emergencia, una alerta de colisión frontal, asistencia de carril, control crucero adaptativo, punto ciego y tráfico cruzado.

Nissan Versa

Nissan Versa Foto: Getty Images

El Nissan Versa es un carro tipo sedán, que es el más potente de los presentados, con un valor que está desde los $77.990.000.

Tiene un motor de 1.6 L de 118 caballos de fuerza y 149 Nm que le permite tener las condiciones para ser conducido en carreteras y viajes largos

Destaca principalmente su amplio baúl, en donde hay espacio suficiente para cinco personas adultas. Además, su seguridad también es notable al ofrecer control de estabilidad y asistencias como una alerta de colisión frontal y punto ciego en niveles superiores.