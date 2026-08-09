Se acabó la etapa pedagógica: pico y placa en Medellín comienza a sancionar desde el 10 de agosto

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Movilidad del distrito, ha informado que a partir de este 10 de agosto comienza el periodo sancionatorio de la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.

Pico y placa en Cali: evite multas con esta rotación del 10 al 16 de agosto

El distrito en días anteriores había comenzado a aplicar el modelo de restricción en la capital de Antioquia de cara al segundo semestre de 2026.

Sin embargo, la administración del alcalde Federico Gutiérrez no comenzó a aplicar instantáneamente sanciones económicas ni inmovilizaciones a los ciudadanos, ya que la medida se encontraba en una fase pedagógica en donde la meta era orientar a los conductores sobre el cambio en el pico y placa.

A partir del próximo lunes 10 de agosto, los agentes de tránsito ahora tendrán la autorización de detener a los conductores que sean vistos incumpliendo las normas de tránsito.

De acuerdo a lo establecido en la ley, los usuarios podrán recibir una sanción económica de $633.232 además de la inmovilización del vehículo.

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Alcaldía de Medellín comenta que durante el primer semestre de 2026, se impusieron un total de 8.193 comparendos en la ciudad por casos en los que se incumplía el pico y placa.

Son ante estos hechos que el distrito invita reiteradamente a la ciudadanía a consultar previamente cuáles son las placas que se encuentran en restricción, además de verificar los horarios en los que rige la medida y programar con antelación los desplazamientos.

El distrito reitera que el pico y placa es utilizado con el objetivo de contribuir en una movilidad mucho más ordenada, segura y eficiente para todos los actores viales.

“Desde la Secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad, para que sea mucho más ordenada, segura y eficiente para todos los actores viales. Recomendamos hacer uso del transporte público masivo, colectivo e individual. Tomando conciencia, contribuiremos a una mejor movilidad. Queremos cuidarte, no sancionarte”, comentó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

¿Cómo funciona la nueva medida del pico y placa en Medellín?

La alcaldía de Medellín ha informado que el pico y placa para el segundo semestre será aplicado de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. para carros particulares y motocicletas.

La restricción se presenta de la siguiente manera:

Lunes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 5 y 8 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Martes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 4 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Miércoles: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 0 y 2 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Jueves: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 3 y 6 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Viernes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 7 y 9.

Pico y Placa Medellín carros y motos segundo semestre 2026 Foto: Alcaldía de Medellín - API

En el caso de los taxis, el horario en el que aplica el Pico y Placa comienza desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Así se regirá la restricción de movilidad para los taxistas en Medellín:

Taxis con placas terminadas en 0: Tendrán restricción de circulación los días 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 1: Tendrán restricción de circulación los días 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 2: Tendrán restricción de circulación los días 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 5: Tendrán restricción de circulación los días 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 6: Tendrán restricción de circulación los días 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 7: Tendrán restricción de circulación los días 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 8: Tendrán restricción de circulación los días 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 9: Tendrán restricción de circulación los días 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027.