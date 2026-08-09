Se acabó la etapa pedagógica: pico y placa en Medellín comienza a sancionar desde el 10 de agosto

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Movilidad del distrito, ha informado que a partir de este 10 de agosto comienza el periodo sancionatorio de la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.
El distrito en días anteriores había comenzado a aplicar el modelo de restricción en la capital de Antioquia de cara al segundo semestre de 2026.
Sin embargo, la administración del alcalde Federico Gutiérrez no comenzó a aplicar instantáneamente sanciones económicas ni inmovilizaciones a los ciudadanos, ya que la medida se encontraba en una fase pedagógica en donde la meta era orientar a los conductores sobre el cambio en el pico y placa.
A partir del próximo lunes 10 de agosto, los agentes de tránsito ahora tendrán la autorización de detener a los conductores que sean vistos incumpliendo las normas de tránsito.
De acuerdo a lo establecido en la ley, los usuarios podrán recibir una sanción económica de $633.232 además de la inmovilización del vehículo.
La Alcaldía de Medellín comenta que durante el primer semestre de 2026, se impusieron un total de 8.193 comparendos en la ciudad por casos en los que se incumplía el pico y placa.
Son ante estos hechos que el distrito invita reiteradamente a la ciudadanía a consultar previamente cuáles son las placas que se encuentran en restricción, además de verificar los horarios en los que rige la medida y programar con antelación los desplazamientos.
El distrito reitera que el pico y placa es utilizado con el objetivo de contribuir en una movilidad mucho más ordenada, segura y eficiente para todos los actores viales.
“Desde la Secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad, para que sea mucho más ordenada, segura y eficiente para todos los actores viales. Recomendamos hacer uso del transporte público masivo, colectivo e individual. Tomando conciencia, contribuiremos a una mejor movilidad. Queremos cuidarte, no sancionarte”, comentó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.
¿Cómo funciona la nueva medida del pico y placa en Medellín?
La alcaldía de Medellín ha informado que el pico y placa para el segundo semestre será aplicado de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. para carros particulares y motocicletas.
📢 Conoce la rotación del Pico y Placa vigente para el segundo semestre de 2026.— Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) July 24, 2026
⏰ Aplica de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
📍 Recuerda:
🚗 🚙 Carros particulares con el último número de la placa.
🏍️ 🛵 Motocicletas de 2 y 4 tiempos con el primer número de la… pic.twitter.com/WFdUq59sV7
La restricción se presenta de la siguiente manera:
- Lunes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 5 y 8.
- Martes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 4.
- Miércoles: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 0 y 2.
- Jueves: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 3 y 6.
- Viernes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 7 y 9.
En el caso de los taxis, el horario en el que aplica el Pico y Placa comienza desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
Así se regirá la restricción de movilidad para los taxistas en Medellín:
- Taxis con placas terminadas en 0: Tendrán restricción de circulación los días 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 1: Tendrán restricción de circulación los días 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 2: Tendrán restricción de circulación los días 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 5: Tendrán restricción de circulación los días 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 6: Tendrán restricción de circulación los días 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 7: Tendrán restricción de circulación los días 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 8: Tendrán restricción de circulación los días 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero de 2027.
- Taxis con placas terminadas en 9: Tendrán restricción de circulación los días 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027.