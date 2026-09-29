De qué murió Náfer Durán, juglar vallenato que colaboró con Diomedes Díaz: sufrió complicaciones meses atrás

En la mañana de este martes, 29 de septiembre, se dio a conocer la lamentable muerte de uno de los juglares vallenatos con más historia en el país: Náfer Durán, quien fue un reconocido acordeonero y compositor.

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¿De qué murió Náfer Durán?

Según la información divulgada hasta el momento, el artista estaba internado en la Clínica Alta Complejidad de Valledupar debido a problemas en su salud.

Desde Caracol Radio informaron que Durán venía atravesando problemas con su salud cardíaca; por esta razón, en los últimos meses había requerido atención médica en varias ocasiones.

Varios familiares y allegados también reconocidos en el mundo del vallenato lamentaron el fallecimiento de este juglar, entre ellos Iván Villazón, quien a través de su cuenta oficial de Instagram envió un mensaje de pésame.

“Hoy despedimos a un grande de nuestra música vallenata, Náfer Durán, uno de nuestros últimos juglares, maestro de generaciones, amigo y dueño de notas inigualables que quedarán para siempre en la historia del vallenato. Que Dios lo reciba en su gloria, nuestras condolencias a sus familiares”, escribió.

¿Quién era Náfer Durán?

El legado de este juglar vallenato no se limitó al acordeón, pues también se destacó como compositor y verseador, con canciones como Sin ti, La invitación y Con sentimiento, que hacen parte de su repertorio. Sus interpretaciones y grabaciones ayudaron a mantener viva la tradición de este género.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 1976, cuando se coronó como Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata, un reconocimiento que lo ubicó entre los nombres destacados de la música de acordeón.

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Ese mismo año compartió un proyecto con Diomedes Díaz y juntos grabaron Herencia vallenata, el primer trabajo discográfico del cantante guajiro. Esta producción se convirtió en una pieza recordada dentro de la historia del vallenato.

Nacido en El Paso, Cesar, el músico hizo parte de una familia estrechamente ligada a este género. Su hermano, Alejo Durán, fue otra de las grandes figuras de la música vallenata y alcanzó reconocimiento como uno de sus principales referentes.

Ahora, con su fallecimiento, el folclor colombiano despide a uno de los representantes de la tradición vallenata. Su trayectoria queda ligada a las composiciones, los versos, las interpretaciones y las grabaciones que construyeron un legado que seguirá presente entre los seguidores del género.