Se creyó intocable: motociclista se escapó de un control de tránsito y lo divulgó en sus redes sociales

Un nuevo caso de intolerancia hacia las autoridades circuló en redes sociales, luego de que una motociclista publicara un video en el que se volaba de un control de tránsito con el objetivo de que no le inmovilizaran el vehículo.

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La creadora de contenido, que es conocida como ‘Natalia Biker’, narró en su video cómo ella y otras amigas decidieron dar un paseo en moto hasta que llegaron a un puesto de control donde agentes de tránsito estaban realizando los respectivos procedimientos.

“Aquí me doy cuenta de un retén y les digo a mis amigas que cambien de lugar, ya que una de ellas no tenía pase, y que siguiéramos porque yo podía volarme el retén”, comentó la motociclista.

No obstante, esta acción no fue suficiente para que las autoridades detuvieran a la motociclista, informándole sobre los comparendos que le iban a ser impuestos, además de la inmovilización de su moto con apoyo de una grúa.

A pesar de ello, la creadora de contenido no tenía intenciones de que los agentes le quitaran su moto, por lo que tomó la decisión de escaparse del control de tránsito.

Los hechos que fueron divulgados por la influencer en sus redes sociales han sido un tema debatido por varios usuarios, en los que algunos halagan las acciones tomadas por la motociclista y otros no comparten su postura.

¿Cuánto le debe la motera a las autoridades?

Si bien la motociclista se voló el puesto de control en el que se les iba a imponer los comparendos, además de la inmovilización de su motocicleta, dentro del portal Simit aparecen los pagos pendientes que la usuaria aún no ha cancelado.

En ella se registra que la motocicleta que aparece en el video tiene 4 comparendos y 1 multa que no han sido pagados por la conductora. En total, estas obligaciones derivadas de infracciones de tránsito tienen un costo de $6.095.103.

El sistema registra cuatro comparendos y una multa sin pagar, cuyo valor asciende a $6.095.103. Foto: Captura de Pantalla - SIMIT

Los 4 comparendos que presenta la moto fueron impuestos por las autoridades el pasado domingo 27 de septiembre en el municipio de La Mesa. Las infracciones cometidas por la motociclista fueron las siguientes: