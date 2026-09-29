Denuncian que hombre subió moto eléctrica al ascensor del nuevo puente del centro comercial El Edén: Hay indignación en Bogotá

El nuevo puente peatonal que queda cerca del centro comercial El Edén, en la ciudad de Bogotá, lleva poco tiempo desde que fue estrenado y ya hay ciudadanos haciendo mal uso de este.

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A través de redes sociales se conoció un video en el que una persona utiliza el ascensor para subir una motocicleta eléctrica, pese a que el mismo está destinado a las personas en sillas de ruedas o que tengan alguna discapacidad física.

El concejal Juan David Quintero fue quien hizo la respectiva denuncia y publicó el audiovisual. En este se observa a varias personas esperando el ascensor y una de estas es un hombre que lleva una motocicleta eléctrica de color rojo.

Pese a que está incumpliendo las reglas, el sujeto sube el vehículo con total normalidad. Incluso, esto dificultó que un ciudadano con un coche tuviera algunos inconvenientes para subirse, ya que el espacio se redujo considerablemente.

“Ahora las motos eléctricas utilizan el ascensor destinado a personas con movilidad reducida como vía principal para cruzar los puentes. Esto está pasando en el nuevo puente del CC El Edén. El colmo de los colmos”, señaló el cabildante en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que es complejo el debate que hay en estos momentos con relación a este tipo de vehículos, por lo que le hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que haga cumplir la ley y establezca reglas claras.

“Todos debemos cumplir las normas. Sin excepciones. Bogotá necesita movilidad, pero también autoridad y respeto por los demás”, apuntó.

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En otro mensaje, Quintero le hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad para que no guarden silencio y se pronuncien sobre este tema.

De hecho, les pidió expedir un acto administrativo, que esté amparado en la ley vigente, en el que se deje en claro que las motos no pueden circular por andenes o ciclorrutas. “Esto no puede seguir normalizándose”, señaló.

“Cada día sin actuar aumenta el descontrol. La ciudad necesita autoridad y acciones concretas. Actúen ya”, complementó.