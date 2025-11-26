Suscribirse

Habló el esposo de la mujer que murió en puente peatonal de Bogotá: contó la verdad de lo que pasó y reveló lo último que le dijo

El hombre iba al lado de ella cuando la tragedia se presentó; hubo consternación en la calle 80.

Redacción Nación
26 de noviembre de 2025, 12:14 p. m.
Esposo de mujer que murió en un puente peatonal de Bogotá.
Esposo de mujer que murió en un puente peatonal de Bogotá. | Foto: Captura de video City Tv

Una tragedia se presentó el pasado lunes, 24 de noviembre, en el puente peatonal de la calle 80, en Bogotá. Una mujer —lamentablemente— murió de manera repentina cuando iba con su esposo.

Todo ocurrió hacia las 5:30 de la mañana a la altura de la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Engativá. Ever, como fue identificada la pareja de la víctima, habló con el medio City Tv y contó cómo habría ocurrido el triste hecho.

Esta fue la escena que quedó en esta zona de la capital del país después de la muerte de la mujer.
Esta fue la escena que quedó en esta zona de la capital del país después de la muerte de la mujer. | Foto: Captura de video City Tv

En un principio se dijo que la mujer, quien era de nacionalidad venezolana, había caído desde el puente, pero no fue así. De acuerdo con el relato del hombre, los dos salieron con normalidad hacia su trabajo, por lo que se dirigían a TransMilenio.

En cuestión de segundos todo cambió, ya que de un momento a otro comenzó a tener quebrantos en su salud. “Pasamos la calle, se sintió mal y me mandó a buscar agua”, señaló.

Contexto: Conmoción en Cartagena por profesora asesinada por su expareja cuando salía del colegio en el que trabajaba

Al parecer, ahí fue cuando le dio un paro y terminó cayendo a la parte baja del puente, por lo que se dio un duro golpe. “Se resbaló, se partió la boca, se partió todo”, indicó.

“Ahí le di para la pastilla. Después me gritó: ‘Me voy a morir’, y más nada”, añadió.

Una mujer falleció en la entrada de la estación AV. Ciudad de Cali | CityTv

La escena se convirtió en dolor y angustia para los que pasaban por esta zona. Pocos minutos después llegaron los organismos de emergencia, pero lastimosamente ya era muy tarde.

“Después de que llegaron las autoridades ya estaba ahí, ya muerta. Llegó la ambulancia y le pusieron un aparato. Luego me dijeron que ya no había vida, le dio un infarto”, manifestó la pareja de la víctima.

Contexto: Laura Tami, secretaria Distrital de la Mujer: “Vivir una vida libre de violencia en esta ciudad no es un favor, no es una súplica”

Ever explicó que llevaban más de cuatro años viviendo en esta zona de la capital del país, por lo que era muy normal realizar todos los días ese desplazamiento, pero nunca se imaginaron que algo así fuera a pasar.

En medio de su dolor, el esposo de la mujer de 50 años comentó que todos sus seres queridos se encuentran fuera de Colombia. “No tenemos familia aquí, somos de Venezuela y solo estábamos los dos trabajando”, dijo.

Por el momento, las autoridades ya están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido, pero los primeros reportes señalan que la víctima falleció producto de un paro cardíaco.

