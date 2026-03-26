Se conocen aterradores detalles del asesinato de tres mujeres al interior de una casa en Bogotá: revelan lo que motivó al hombre

Se conocieron nuevos detalles del asesinato de tres mujeres al interior de una casa en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, en Bogotá. La fiscal del caso fue quien dio a conocer esto y también habló de los supuestos motivos que tuvo Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado homicida.

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Todo se dio en medio de la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo en las últimas horas y en la que el sujeto aceptó su responsabilidad.

Hasta el momento, de acuerdo con el ente investigador, no se ha podido establecer con exactitud la hora del fallecimiento de Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y sus hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17.

“La ventana de la muerte de las víctimas no se encuentra determinada toda vez que se hace necesario que Medicina Legal establezca dicho intervalo. (…) Los hechos se ubican provisionalmente en un rango comprendido entre el viernes, 20 de marzo, y el día 24 de marzo”, señaló.

La casa donde fueron halladas muertas las tres mujeres en Bosa, Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Según explicó la delegada de la Fiscalía, en este lapso, Valencia Hurtado atacó en repetidas oportunidades a las tres mujeres con un arma blanca, un cuchillo, lo que les generó la muerte. Posteriormente, se intentó suicidar.

Además, indicó que todo se dio en un espacio cerrado y mientras que Granados Arboleda y sus hijas estaban en estado de indefensión.

El hecho se descubrió después de que familiares y allegados a las víctimas no tuvieran ninguna noticia de ellas, por lo que avisaron a las autoridades y, con ayuda de los bomberos, llegaron hasta la vivienda, descubriendo la macabra escena.

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“Las agresiones se ejecutaron en un contexto de poder, de violencia basada en género y determinado por relaciones de poder, dominación y control ejercidas por el agresor sobre su compañera sentimental”, explicó.

Estos comportamientos y el crimen, según las investigaciones, se motivaron por una “celotipia, sentimientos de posesión y tipos de subordinación”. Esta violencia se fue extendiendo hacia las otras dos víctimas, quienes eran hijastras del hoy procesado.

No era la primera vez que Deisy Anaimer sufría a manos de este hombre. La Fiscalía dijo que la mujer ya había denunciado a su agresor antes, pero parece que una vez más el proceso no funcionó y ocurrió el triple feminicidio.

Esta es la casa en la que se perpetró el terrible hecho. Foto: Foto 1: Policía / Foto 1: Policía / Foto 3: API

“Esto inició con actos de maltrato, agresión y control, y se extendió de manera reiterada en el tiempo hacia las tres mujeres, evidenciándose una escalada de violencia que terminó con la muerte de estas tres personas”, expresó.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó al individuo el delito de feminicidio agravado, cargo que fue aceptado y por el que ahora espera su condena, mientras que el juez del caso le pidió a las autoridades extremar las medidas de seguridad para que el hoy procesado no intente escapar o autolesionarse para acabar con su vida.