Pedro Mauricio Gutiérrez asumirá como nuevo gerente de TransMilenio tras reacomodo de cargos en el gabinete de Galán

La salida de Claudia Díaz de la Secretaría de Movilidad generó una cadena de varios movimientos dentro de las directivas del sector de transporte en la capital del país. Una vez fue aceptada la renuncia de Díaz a su cartera, el alcalde Carlos Fernando Galán designó a María Fernanda Ortiz como nueva secretaria de Movilidad de la ciudad.

Cambios en el gabinete: Galán anuncia la salida de la secretaria de Movilidad y designa a la gerente de TransMilenio como reemplazo

Sistemas masivos como TransMilenio, MIO y Transcaribe reportaron disminuciones en el número de usuarios durante el inicio de 2026. Foto: Getty Images

Con la salida de Ortiz de la gerencia de TransMilenio, llegó a la cabeza de la entidad Pedro Mauricio Gutiérrez, quien hasta ahora se venía desempeñando como subgerente. Iniciará en su nuevo cargo desde la primera semana de julio.

“Asumirá la gerencia de TransMilenio. Teniendo en cuenta su experiencia, conocimiento y participación en los procesos que han venido surtiéndose en la empresa, vamos a garantizar continuidad para que tengamos cada vez un mejor sistema de transporte público para los bogotanos”, señaló Galán.

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María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El nuevo gerente de TransMilenio es abogado, especialista en derecho minero energético, también en derecho ambiental, y cuenta con estudios de magíster en derecho corporativo y de la empresa. Gutiérrez llega a la cabeza de la entidad con más de 21 años de experiencia en el sector.

Hasta hoy se desempeñó como subgerente general de TransMilenio, donde lideró la estrategia institucional y la operación del sistema de transporte público con responsabilidad sobre un presupuesto superior a los 10 billones de pesos y la coordinación de más de 1.300 colaboradores directos.

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La víctima cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas. Foto: Transmilenio

Desde la entidad resaltaron que su experiencia incluye la estructuración y cierre de proyectos de alto impacto, la obtención de reconocimientos internacionales en materia de financiación, la resolución de controversias y arbitrajes de gran complejidad, así como una destacada gestión ante juntas directivas, inversionistas, entidades públicas y medios de comunicación.

Además, en su hoja de vida también destaca que ha desarrollado trayectoria como consultor estratégico en la estructuración y ejecución de proyectos de inversión en los sectores de transporte, infraestructura, energía y servicios públicos.