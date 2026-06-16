Cambios en el gabinete: Carlos F. Galán anuncia la salida de la secretaria de Movilidad y designa a la gerente de TransMilenio como reemplazo

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán reveló este 16 de junio que la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, dejará su puesto al frente de la entidad. Díaz llegó a la administración en enero de 2026, cuando Galán se posesionó como mandatario.

Alcalde Galán promete recuperar estas zonas públicas que son utilizadas para delinquir

El anuncio fue realizado por medio de un video publicado en redes sociales. El alcalde agradeció a la secretaria saliente por su labor y destacó la implementación del Centro Estratégico de Movilidad.

“También se ha avanzado en facilitar los procesos de los PMT para que las obras públicas de Bogotá que están en desarrollo se puedan adelantar rápidamente. Yo quiero agradecerle a Claudia su liderazgo, su compromiso y su sacrificio estos 2 años y medio”, explicó el mandatario.

La nueva secretaria de Movilidad será María Fernanda Ortiz, quien actualmente se desempeña como gerente de TransMilenio. Galán indicó que Ortiz llega para “la recta final” y que será una pieza clave de la administración de cara a la implementación del Metro.

“A partir de ahora, María Fernanda, en la Secretaría tiene el reto de continuar priorizando el transporte público en Bogotá, avanzar en lo que tiene que ver con el proceso de terminar las obras e incorporar lo que es el nuevo modo de transporte de Bogotá: el metro”, señaló el alcalde.

Su lugar en TransMilenio lo ocupará Pedro Mauricio Gutiérrez, que trabajaba como subgerente del sistema masivo. Gutiérrez llega al cargo gracias a su “experiencia, su conocimiento y su participación en los procesos que ha tenido en TransMilenio”.

¿Quién es María Fernanda Ortiz?

María Fernanda Ortiz, que trabajaba como gerente de TransMilenio, llegó al cargo el 11 de enero de 2024 tras 6 años trabajando con el sistema masivo. La mujer, oriunda de Valledupar, es ingeniera civil de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Ingeniería de Transportes del mismo centro educativo.

María Fernanda Ortiz llegó a la gerencia de TransMilenio en enero de 2024 con la administración de Carlos F. Galán. Foto: Alcaldía

Además, realizó otra maestría en Analítica Urbana en la University College London de Inglaterra. Tiene 15 años de experiencia en proyectos de infraestructura, fue asesora de despacho de la secretaría de movilidad e hizo parte de planeación de la Primera Línea del Metro de la capital.