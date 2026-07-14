La particular orden de Abelardo De La Espriella a sus ministros: “Trabajar más y hablar menos”

En su tercera alocución a los colombianos con las decisiones de su gobierno este lunes festivo, el presidente electo Abelardo De La Espriella anunció varias decisiones al país. Designó como ministra de Minas, a María Nohemí Arboleda Arango, una experta que lleva 30 años en el sector. Anunció un recorte al Estado que comenzará por presidencia y alcanzará más de 200 cargos y puso a disposición de los colombianos una página web en la que se podrá aplicar a un banco de talentos para los empleos públicos.

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Pero también habló de lo que ha sido su forma de trabajo y de una particular instrucción que le dio a su gabinete. “Desde el mismo día que el pueblo me dio su mandato, este gobierno electo ya está trabajando 24 horas, siete días a la semana, sin descanso, sin excusas, con la determinación del Tigre y la profunda comunión que existe con Dios y con los ciudadanos para recomponer el desastre que nos están dejando”, aseguró.

Al hablar de la hoja de ruta que el país tiene que tomar para salir de ese caos, se refirió a la agenda legislativa, el paquete de decretos con los que iniciará el gobierno, el trabajo por sacar adelante el caos en la salud y el necesario giro de la lucha contra el crimen y el desmonte de la impunidad total.

“Planificación real, no discursos vacíos. Los ministros recibieron la instrucción de trabajar más y hablar menos”, dijo.

De La Espriella aseguró que este gobierno centralizará las comunicaciones para que los funcionarios se centren en los ciudadanos y no en sus agendas privadas.